Vale R$ 130? Xampu detox promete limpeza profunda e colorido por mais tempo

O xampu para cabelos coloridos e danificados da linha Metal Detox, da L'Oreal Professionnel, tem feito sucesso entre consumidores. Com nota média de 4,8 (do total de cinco) na Amazon, o produto registrou mais de 100 compras só no mês passado. A promessa da marca é de que ele é capaz de desintoxicar os fios depois de coloração ou descoloração.

Apesar de o produto ser bem avaliado, o preço é um pouco salgado. A boa notícia para quem deseja experimentá-lo ou renovar o estoque, é que o Guia de Compras UOL encontrou o produto com descontos de até 57%. Veja o que diz quem comprou o produto e alguns pontos de atenção que consumidores indicaram.

O que a L'Oreal Professionnel diz sobre esse xampu?

Com uma tecnologia patenteada, o produto remove partículas de metal (como o cobre) que penetram no cabelo com as lavagens. Segundo a marca, este metal pode provocar danos a integridade dos fios.

A fórmula do xampu tem glicoamina, que neutraliza o metal;

O produto promete diminuir o risco de quebra do cabelo;

É indicado para todos os tipos de cabelo;

Em fios tingidos, o xampu aumenta a durabilidade da cor;

É livre de sulfato, promovendo uma limpeza suave;

Também protege contra a radiação UV -- o que impede a mudança da cor dos cabelos;

A linha Metal Detox também tem máscara de tratamento, óleo capilar e leave-in.

O que diz quem comprou?

O xampu Metal Detox para cabelos coloridos e danificados tem mais de 5.600 avaliações na Amazon, que elogiram resultados como maciez dos fios e a melhora na hidratação.

Incrível. O xampu espuma muito, traz sensação de limpeza sem agredir e não precisa de muito produto, porque ele rende bastante nas mãos. Quando o uso, parece até que fiz uma hidratação profunda, pois, durante a lavagem, sinto os fios supermacios. Indico 100%. A entrega foi rápida e não tive problemas.

Thallya

Incomparável. Por não ter sulfato, fiquei com medo de não fazer uma boa lavagem ou ter que usar mais produtos. Mas não precisa, rende muito, limpa sem ressecar. Quando enxágua, dá para sentir o cabelo sedoso. É muito hidratante. Na correria, dá para usar só ele e ir direto para o leave-in.

Claudia

Xampu cremoso, mas compatível com raízes oleosas. Adorei esse produto. É bem consistente e cremoso. Cheiro incrível. Limpa o cabelo superbem. Tenho raiz superoleosa, mas não interferiu na produção de sebo, mesmo porque uso somente até duas vezes por semana.

Yasmin

O xampu é superhidratante e rende muito. Tem um cheiro gostoso e limpa o couro cabeludo sem deixar oleoso. Perfeito para quem tem mechas.

Ana Paula de Andrade

Pontos de atenção

Porém, alguns compradores criticam pontos como o preço elevado do produto. Também há consumidores que não observaram um resultado relevante nos fios após o uso. Outros dizem que o cabelo ficou mais seco depois da lavagem.

Não vi diferença de cor no ruivo somente com o xampu (como aparece nas fotos do fabricante). Porém, entregou maciez, perfume e leveza. Estou averiguando o resto da linha.. .

Simone M.



O xampu é muito bom. Deixa o cabelo macio. Só achei muito caro.

João Almeida Barbos Júnior

O xampu deixou meu cabelo ainda mais seco e sem brilho. Muito decepcionante. E também não é barato.

Dylan*

*Avaliação traduzida do inglês

