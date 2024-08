Wall Street oscila pouco antes de resultados da Nvidia

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street oscilavam pouco nesta quarta-feira, com investidores à espera dos resultados da Nvidia, em busca de sinais de que os ganhos das ações de tecnologia e dos mercados acionários em geral podem ser sustentados.

Os três índices têm oscilado entre pequenos ganhos e perdas nesta semana, com o Dow Jones rondando uma máxima e o S&P 500 a 1% de um recorde, enquanto investidores aguardam os resultados da Nvidia após o fechamento dos mercados.

As ações da fabricante de chips caíam marginalmente nesta sessão. Operadores preveem uma oscilação de cerca de 9,8% nos papéis da Nvidia na quinta-feira, um dia após a divulgação do balanço, segundo dados da empresa de análise Orats.

Qualquer decepção com os resultados da Nvidia pode prejudicar as megacaps, que têm liderado os ganhos dos mercados em 2024 com a perspectiva de integração da inteligência artificial.

"Os investidores estão um pouco nervosos com o que vão ver e ouvir da Nvidia... já que as expectativas têm sido tão altas, você meio que se pergunta o quanto melhor pode ficar", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research.

"A notícia em si impulsionará não apenas as ações da Nvidia, mas o setor de tecnologia e o mercado em geral."

Megacaps como Meta, Microsoft e Alphabet recuavam ligeiramente.

O Dow Jones caía 0,01%, a 41.247,26 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,05%, a 5.623,04 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,30%, a 17.701,66 pontos.

Seis dos 11 setores do S&P 500 cediam, liderados por uma queda de 0,7% nas ações de energia, uma vez que os preços do petróleo recuavam mais de 1%.

Também prevalecia ainda o otimismo de que o Federal Reserve reduzirá os juros em sua reunião de setembro.

As chances de uma redução de 25 pontos-base estão atualmente em 65%, enquanto as de um corte de 50 pontos-base estão em 34%, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

(Por Purvi Agarwal e Johann M Cherian em Bengaluru)