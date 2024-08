Vídeo mostra apartamento de onde casal pulou totalmente destruído pelo fogo

Um vídeo gravado no apartamento da família que morreu ao pular de um prédio em chamas mostra a destruição após o fogo tomar completamente o local.

O que aconteceu

Um casal, um bebê e um cachorro morreram na queda. O incêndio atingiu o sétimo andar do prédio residencial na terça-feira (27) e a família teria se jogado em meio ao desespero.

Imagens do apartamento mostram a destruição. É possível ver que todos os cômodos foram atingidos e a estrutura da casa aparece inteiramente carbonizada.

Não sobrou nenhum móvel. Objetos aparecem empilhados em ruínas e destroços no chão, enquanto as paredes estão descascadas e pretas.

Entenda o caso

Graciane Rosa e Luiz Evaldo morreram no incêndio que ocorreu em Valparaíso de Goiás Imagem: Reprodução/Instagram

Vítimas estavam na varanda quando fogo começou. Elas foram identificadas como Graciane Rosa de Oliveira, 35, o marido, Luiz Evaldo, 28, e Léo, o filho de casal. O nome do cão que também morreu não foi divulgado.

Vizinhos teriam pedido para casal não pular. Em entrevista à TV Anhanguera, Felipe Ferreira, que mora no bloco ao lado, relatou que viu quando a família pulou da varanda. "Começamos a gritar para eles não pularem, mas as chamas começaram a tomar conta deles na hora. Acabou que eles se jogaram", afirmou.

Incêndio atinge prédio em Valparaíso de Goiás Imagem: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Goiás

Causas do incêndio não foram divulgadas e demandam perícia técnica. As chamas foram controladas por bombeiros de Valparaíso, Luziânia e do Distrito Federal. "Qualquer informação sobre as origens dos incêndios antes da conclusão desse processo é considerada especulação prematura e imprecisa", diz nota enviada pela corporação.

O casal anunciou a gravidez em janeiro deste ano nas redes sociais. "Estamos ansiosos te aguardando, com o coração cheio de amor", diz a postagem.