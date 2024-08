Vice-presidente do BC do Japão reitera plano de elevar juros

KOFU/TÓQUIO (Reuters) - O vice-presidente do Banco do Japão Ryozo Himino reiterou nesta quarta-feira a posição do banco central de que continuará elevando os juros caso a inflação se mantenha no rumo certo, além de monitorar de perto as condições do mercado financeiro.

Seus comentários ecoam os do presidente da instituição, Kazuo Ueda, na semana passada, que sugeriu que a recente volatilidade do mercado não prejudicaria seus planos de aumento dos juros no longo prazo.

No entanto, o banco central japonês precisará primeiro monitorar os mercados financeiros com a "máxima vigilância", uma vez que eles permanecem instáveis, disse Himino em uma coletiva de imprensa após se reunir com líderes empresariais na cidade de Kofu, na região central do Japão.

O Banco do Japão examinará o impacto da recente volatilidade do mercado, o aumento da taxa de juros em julho e o curso da economia dos Estados Unidos em sua perspectiva econômica e de preços, disse ele.

"Não há nenhuma mudança em nossa posição de que ajustaremos o afrouxamento monetário se a atividade econômica e os preços cumprirem as projeções", disse ele.

Em julho, o Banco do Japão surpreendeu os mercados ao elevar os juros para o nível mais alto em 15 anos e sinalizar sua disposição de aumentá-los ainda mais com base nas perspectivas crescentes de que a inflação atingirá de forma duradoura sua meta de 2%.

O tom fez com que o iene disparasse e as ações de Tóquio despencassem em sua maior queda diária desde a Segunda-Feira Negra de 1987, embora os mercados tenham se estabilizado desde então.

Ueda foi convocado ao Parlamento na semana passada para explicar a decisão de julho. Falando aos parlamentares, ele reafirmou sua disposição de aumentar os juros caso a inflação se mantenha no rumo certo para atingir de forma sustentável a meta de 2%.

Uma pesquisa da Reuters mostrou que a maioria dos economistas espera que o Banco do Japão aumente os juros novamente este ano, mas um número maior vê a chance de isso acontecer em dezembro e não em outubro.