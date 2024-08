Vendas de etanol atingem 1,49 bilhão de litros na 1ª quinzena, diz Unica

São Paulo, 28 - As vendas de etanol totalizaram 1,49 bilhão de litros nos primeiros 15 dias de agosto da safra 2024/25 (iniciada em abril), o que representa uma variação positiva de 12,66% em relação ao mesmo período da temporada anterior 2023/2024. Os dados são da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica) em boletim quinzenal, divulgado nesta quarta-feira, 28. No mercado interno, o volume de etanol hidratado vendido pelas unidades do Centro-Sul totalizou 897,91 milhões de litros, o que corresponde a alta de 19,27% em relação ao mesmo período da safra anterior. A venda de etanol anidro, por sua vez, atingiu a marca de 483,25 milhões de litros, avanço de 0,90%. "Os dados quinzenais de vendas das unidades do Centro-Sul mantêm tendência observada desde o início do ano, refletindo a opção do consumidor pelo biocombustível", comentou no boletim o diretor de Inteligência Setorial da Unica, Luciano Rodrigues.No acumulado da safra 2024/25 (início em abril), a comercialização de etanol pelas unidades do Centro-Sul somou 13,12 bilhões de litros, registrando crescimento de 19,91%. O volume acumulado de etanol hidratado totalizou 8,51 bilhões de litros (+39,04%), enquanto o de anidro alcançou 4,61 bilhões de litros (-4,37%).Mercado de CBiosDados da B3, até segunda-feira (26), indicam a emissão de 27,57 milhões de créditos em 2024 pelos produtores de biocombustíveis. A quantidade de CBios disponível para negociação em posse da parte obrigada, não obrigada e dos emissores totaliza 29,07 milhões de créditos de descarbonização. "Somando os CBios disponíveis para comercialização e os créditos já aposentados para cumprimento da meta de 2024, já temos mais de 80% dos títulos necessários para o atendimento integral da quantidade exigida pelo Programa para o fim deste ano", destacou o diretor da Única.