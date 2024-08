Gosta e quer aprender mais sobre vinhos? Este guia está com 18% OFF

Qual a diferença entre o vinho tinto, branco e rosé? "O guia essencial do vinho: Wine Folly" é uma obra de Madeline Puckette e Justin Hammack que reúne as principais informações sobre uvas, harmonização, degustação e, até mesmo, como servir um vinho. Pensando nos amantes dessa bebida, o Guia de Compras UOL encontrou o livro com desconto de 18%, custando R$ 77,80 na Amazon.

Segundo a editora Intrínseca, Puckette e Hammack elaboram um guia de vinho do século XXI de forma imparcial e prática, sendo leve e divertido para os iniciantes. Confira mais informações sobre esse guia e as opiniões de quem já comprou:

Essência do livro

Puckette e Hammack focam em um guia detalhado e repleto de informações geográficas e históricas com objetivo de introduzir novatos no mundo do vinho. Os autores exploram a história do vinho, desde as tradições antigas até as práticas modernas, oferecendo um contexto cultural que enriquece a experiência de degustação.

Um dos destaques do livro é a seção dedicada à harmonização de vinhos com alimentos, que fornece diretrizes claras para combinações diferentes de vinhos, o que garante uma experiência gastronômica singular.

No guia, é possível aproveitar os fundamentos básicos sobre a bebida, como os perfis de uvas mais populares, aquelas ainda a serem descobertas pelo grande público, além de conter uma seção com mapas detalhados de regiões produtoras. Há também dicas valiosas para encontrar o vinho ideal para qualquer ocasião.

O que diz a Intrínseca sobre o livro?

Possui 240 páginas;

1ª edição (10 outubro 2016);

Disponível também na versão kindle.

O que diz quem leu?

Na Amazon, o livro tem mais de 2 mil avaliações, tendo a média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). Segundo os leitores, o guia se destaca por ter uma leitura fácil, com gráficos ilustrados e apresentação de conceitos de forma objetiva.

Nossa, sem palavras! Um livro muito ilustrativo, de fácil leitura, perfeito para quem está entrando no mundo do vinho, para quem vende vinhos etc. É um livro com mapas, e vários tipos de uvas suas cores e características, fala um pouco sobre as regiões vinícolas mais famosas, sobre os princípios da degustação etc. É um belo guia. Comprem sem medo. Alessandra

Livro bastante didático e de fácil compreensão. Fundamental para quem deseja aprender sobre vinhos. Imaculada

É ótimo para iniciantes. A linguagem é fácil e é muito bem ilustrado. No início do livro os conceitos são apresentados de forma objetiva, segue com alguns mapas de harmonização e depois vem uma sequência de informações das principais uvas. Vale muito a pena ter em casa para consultar antes de comprar os vinhos. Thiago Silva

Livro bom, com uma leitura leve. Bem explicado e as traduções ficaram boas. A dica de pronúncia é excelente. Um bom livro para ler e testar as dicas e experimentar vinhos e voltar ao guia para saber se está no caminho certo. Com uma leitura básica e rápida, consegui identificar algumas características presentes no guia, como os aromas primários de frutas vermelhas/ pretas. No mais, vinho é um bom papo de roda de amigos. Kleverson

Pontos de atenção

Nos comentários avaliativos, alguns leitores apontaram a ausência sobre os vinhos brasileiros e um conteúdo com poucas indicações de vinhos e harmonização.

Para a obra ter mais valor, poderia ter um capítulo na versão nacional falando sobre o Brasil e trazendo mapas das regiões produtoras brasileiras. Neves

Só faltou ter umas fotografias de umas vinícolas famosas e falar um pouco dos vinhos brasileiros, talvez em um capítulo à parte. Ricardo

O livro não é uma referência técnica para o assunto, abordando o tema para entreter. Excelente diagramação e impressão colorida em papel de qualidade. Ótimo preço pela qualidade. Junior

Esperava um conteúdo maior sobre harmonização e indicações de vinhos. Cinthia

