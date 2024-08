'Tudo pode acontecer em Monza', diz Leclerc sobre GP da Itália

ROMA, 28 AGO (ANSA) - O piloto Charles Leclerc, da Ferrari, admitiu que McLaren e Red Bull estão melhores na temporada, mas analisou que tudo pode acontecer no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, em Monza.

O monegasco, que tem uma vitória e seis pódios, sendo dois deles nas últimas duas corridas, comentou que o objetivo da escuderia de Maranello é ganhar no próximo domingo (1º).

"O objetivo é tentar vencer, mas estamos passando por momentos difíceis, já que McLaren e Red Bull têm um ritmo superior. No entanto, tudo pode acontecer para a Ferrari, com o impulso do público e as novas peças", disse o piloto.

Leclerc acrescentou que deseja repetir os feitos de 2019, quando venceu o GP da Itália e quebrou um jejum de triunfos da equipe em Monza que durava havia quase uma década.

"O sentimento que existe na Itália é incrível, lindo e único.

Tenho a sensação de que este ano há ainda mais gente e estamos muito entusiasmados", concluiu.

A prova em Monza está marcada para começar na próxima sexta-feira (30), com o dois primeiros treinos livres, e só terminará na corrida de domingo (1º). (ANSA).

