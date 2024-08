Talibã proíbe MMA no Afeganistão por considerá-las 'anti-Islã'

CABUL, 28 AGO (ANSA) - O governo talibã no Afeganistão proibiu a prática de artes marciais mistas (MMA) no país por considerá-las "não islâmicas".

O decreto, publicado hoje (28) pela polícia moral afegã, pertencente ao Ministério da Propagação da Virtude e da Prevenção ao Vício, foi feito após uma análise de conformidade do esporte em relação às leis islâmicas, conhecidas como "sharia".

"Descobriu-se que o esporte é problemático com a sharia, já que apresenta muitos aspectos contraditórios aos ensinamentos do Islã", afirmou uma autoridade esportiva do talibã em declaração à agência AFP.

As artes marciais estão entre os esportes mais populares no Afeganistão. Dos 11 afegãos que competiram nas Olimpíadas de Paris neste ano, seja na equipe nacional ou de refugiados, quatro eram de lutas. No entanto, a categoria MMA não é reconhecida como esporte olímpico, em partes por motivos de segurança. (ANSA).

