Tales: Pablo Marçal desmanchou plano de Tarcísio com Bolsonaro em 2026

O crescimento do candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB-SP) e seu encaminhamento para protagonismo na extrema direita brasileira desmanchou o plano do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para as eleições de 2026, afirmou o colunista Tales Faria durante participação no UOL News 2ª Edição desta terça (27).

Em entrevista à Jovem Pan, o governador de SP afirmou que não vai disputar a Presidência daqui a dois anos. Tarcísio também foi questionado sobre a corrida eleitoral à Prefeitura de São Paulo e ironizou, dizendo que voto nulo seria um bom caminho entre Boulos (PSOL) e Marçal. Na terça-feira (27), ele apareceu pela 1ª vez na campanha de Nunes (MDB) e comeu mortadela.

O acerto dele [Tarcísio] com Bolsonaro era: 'eu não me candidato à Presidência, não vou tentar tomar o seu lugar e deixo um filho seu ser candidato e eu vou para o governo de SP'. O que passava pela cabeça do Tarcísio: o filho do Bolsonaro perdia, e o lugar caía no colo dele. De qualquer maneira, o Bolsonaro [hipoteticamente] depois de ir preso, voltar, com o Tarcísio sendo governador de São Paulo duas vezes, seria muito mais forte Tarcísio na Presidência. Tales Faria, colunista do UOL

O plano estava acertadinho. O problema é que o Marçal desmanchou esse plano. Por quê? Porque o Marçal quer ser candidato à Presidência. Vai ser grande o risco de o Bolsonaro dizer: 'não, não Tarcísio. Concorre lá com o Marçal que eu prefiro você lá do que o Marçal'. Tales Faria, colunista do UOL

Tales falou ainda que uma das motivações de que Tarcísio pode quebrar a promessa feita ao ex-presidente é por ele ser o representante do bolsonarismo de Jair Bolsonaro.

É provável que, com o Marçal na jogada, o Tarcísio não possa cumprir essa promessa que ele está fazendo de não ser candidato em 2026. Ele vai acabar tendo que ser porque ele é o representante do bolsonarismo-Bolsonaro, não do bolsonarismo-Marçal. Tales Faria, colunista do UOL

Ele vai ter que bater de frente com Marçal em 2026. É o que está pintando por aí. Imagino que agora vai ser difícil o Tarcísio cumprir essa promessa de não ser candidato em 2026, porque o Marçal será. Tales Faria, colunista do UOL

