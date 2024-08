STF dá 24h para Elon Musk indicar representante do X no Brasil sob pena de suspensão da rede social

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que o bilionário sul-africano Elon Musk seja intimado para designar, em 24 horas, o novo representante legal no Brasil de sua rede social X, sob pena de suspensão das atividades da plataforma no país.

A decisão determina que Musk seja intimado por meio eletrônico para que indique o representante legal "sob pena de imediata suspensão das atividades da rede social 'X' (antigo Twitter) até que as ordens judiciais sejam efetivamente cumpridas e as multas diárias quitadas".

O Supremo também postou a determinação na conta do tribunal no X e marcou o perfil do dono da empresa. A advogada constituída nos autos também foi intimada a apresentar informações, disse a corte em comunicado.

A ordem do magistrado faz menção a disposição prevista no Marco Civil da Internet em que diz ser cabível a suspensão temporária das atividades daqueles que, entre outros atos, não respeitarem a legislação brasileira e o sigilo das comunicações privadas e dos registros.

Musk reagiu à decisão horas depois com uma crítica a Moraes em uma publicação no X.

"Este 'juiz' repetidamente violou as leis que prometeu respeitar", escreveu.

Musk tem desafiado ordens judiciais de Moraes -- de quem já pediu o impeachment --, revelado o conteúdo de decisões de investigações e descumprido determinações do Supremo.

O bilionário, que recentemente anunciou que iria encerrar as atividades do escritório da rede social no Brasil, é investigado em inquérito no STF pelos crimes de obstrução à Justiça, organização criminosa e incitação ao crime.