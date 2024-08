Último carro de Silvio Santos custa pechincha e foi presente de filhas

Silvio Santos desfilou por muitos anos pelas ruas de São Paulo com seu famoso Lincoln Continental 1993. O que poucos sabem, porém, é que o último carro do apresentador e dono do SBT, que morreu no último dia 17, foi bem menos glamouroso e serviu ao ícone da televisão em seus derradeiros anos de vida.

O veículo em questão é um Honda Accord 2014, avaliado em R$ 69 mil, segundo a Tabela Fipe. Presente de Natal dado por suas filhas, o sedã preto da marca asiática foi usado pelo apresentador durante uma década. Registrado em nome da Sisan Empreendimentos Imobiliários, uma das empresas do Grupo Silvio Santos, o modelo é blindado e tem a placa personalizada com o número 1930, em referência ao ano de nascimento do apresentador.

Equipado com um motor 3.5 V6, o Accord oferece 280 cv e se destaca pelo desempenho robusto. Apesar de ter uma década de fabricação, ele ainda era o veículo usado por Silvio Santos. Sem dirigir nos últimos anos devido à idade, o apresentador deixou a função a cargo de um motorista particular, que conduzia o veículo do homem do Baú.

Quando retornou a gravar seu programa em 2022, após a pandemia de covid-19, foi com esse veículo que o apresentador chegou à emissora. Foi uma das poucas aparições públicas do apresentador, que estava afastado da TV nos últimos anos e raramente foi visto em público.

A longa relação de Silvio com seu Accord vai ao encontro de sua rotina de trocar pouco de carro. Antes do Honda, o apresentador era frequentemente visto dirigindo um Omega verde, ano 2001, que também conduziu o empresário por mais de 10 anos.

Seu carro mais icônico, porém, foi mesmo o Lincoln Continental, usado até para levar suas filhas ao colégio. O modelo era um Town Car Jack Nicklaus, edição especial e comemorativa com diversos itens personalizados, produzida entre 1991 e 1993.

De capota verde e importado dos Estados Unidos, foi usado pelo apresentador durante anos, sendo aposentado em 2000 devido a dificuldades de manutenção e preocupação com segurança.

O carro então passou a compor o acervo histórico criado pelo SBT e que fica dentro da emissora. Esse é o único veículo do apresentador que está no museu.

