Silveira diz esperar "sensibilidade" do novo CEO da Vale para fechar acordo de Mariana

(Reuters) - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta quarta-feira que espera que o novo CEO eleito da Vale tenha "sensibilidade" para fechar rapidamente um acordo de reparação pelo rompimento de barragem em Mariana (MG), ocorrido em 2015.

"Espero que o presidente, por ser mineiro, tenha a sensibilidade humana para entender as necessidades de a gente solucionar rapidamente (o caso de Mariana), já que o governo federal tem uma clareza de que é necessário, sim, fazer o acordo", afirmou Silveira a jornalistas.

A Vale anunciou na noite de segunda-feira a escolha de Gustavo Pimenta, atual vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores, para liderar a mineradora, com o fim do mandato de Eduardo Bartolomeo previsto para o fim do ano.

O colapso da barragem da Samarco, uma joint venture da Vale com a BHP, em Mariana, liberou uma onda de rejeitos de minério de ferro, deixando 19 mortos, centenas de desabrigados, além de atingir o rio Doce em toda a sua extensão até o mar do Espírito Santo. Um acordo definitivo de reparação e compensação pelo ocorrido nunca foi fechado.

O ministro afirmou que a escolha do novo executivo demonstrou "o que nós, do governo lula, sempre pensamos".

"A empresa resolveu dentro de sua governança. Sempre disse que estava muito ansioso porque a Vale estava acéfala, agora não, espero que tomando posse, ela tenha referência".

(Por Letícia Fucuchima)