Servidores da Prefeitura de SP são levados de ônibus a ato de Nunes

Servidores do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e ao Empreendedorismo), da Prefeitura de São Paulo, foram levados em ônibus fretados a um ato de campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, na segunda-feira (26).

A lei eleitoral proíbe que o detentor do cargo público use sua posição ou a estrutura do poder público para agir de modo a influenciar o eleitor. A campanha do prefeito negou que tenha convocado os funcionários públicos e disse que não tem relação com o transporte, pago pela campanha da vereadora Sandra Santana (MDB), sua aliada.

O que aconteceu

O UOL acompanhou o trajeto. Foram dois ônibus saídos da sede do Cate, na avenida Rio Branco, região central de São Paulo, até a quadra da escola de samba Mocidade Alegre, no Limão, zona norte.

Ônibus com servidores do Centro de Apoio ao Trabalhador, da Prefeitura de SP, rumo a ato de campanha de Ricardo Nunes Imagem: Marcelo Justo/UOL

As pessoas entraram nos ônibus um pouco antes das 18h e chegaram à quadra da escola perto de 18h40. Uma servidora do Cate trazia um papel com uma lista de nomes, e fazia o controle de quem embarcava.

Uma das pessoas que saiu da sede do Cate e entrou num ônibus vestia uma camiseta da vereadora Sandra Santana (MDB). Um dos ônibus tinha um adesivo do candidato a vereador por São Paulo Silvio Oliveira (PSD).

O comício era um ato de campanha de Sandra Santana, do qual Ricardo Nunes participou. O evento estava na agenda da campanha do prefeito. Vídeos do evento foram publicados no Instagram de ambos.

A reportagem ficou na entrada da quadra da escola de samba por cerca de duas horas. Nesse tempo, chegaram pelo menos sete ônibus cheios - três dos ônibus eram municipais, da empresa Spencer.

Na porta da quadra, havia pessoas hasteando bandeiras da vereadora e também integrantes da campanha de Nunes, com bandeiras da candidatura do prefeito.

Ônibus com servidores do Centro de Apoio ao Trabalhador na porta de ato de campanha de Ricardo NunesM Imagem: Marcelo Justo/UOL

Eles chegaram em vans e foram orientados pelos organizadores a não se aproximar das pessoas que estavam com bandeiras da vereadora. Enquanto isso, cantavam "passou um avião e nele tava escrito que o Ricardo é campeão".

Nunca há condução de servidores, diz prefeito

Ao UOL, a assessoria de imprensa do prefeito Ricardo Nunes disse que os ônibus foram fretados por apoiadores da vereadora Sandra Santana, "sem qualquer relação com a campanha do prefeito".

"Não há, nunca, condução de servidores para qualquer ato político", completou.

Pessoas compareceram de livre e espontânea vontade, diz vereadora

Procurada pelo UOL, a vereadora Sandra Santana confirmou que os ônibus foram fretados "por dois apoiadores" de sua candidatura, "em nada tendo a ver com a campanha do Prefeito".

"Nenhum servidor foi convocado, não houve nenhuma consequência a quem não compareceu. As pessoas foram convidadas e compareceram de livre e espontânea vontade", disse a vereadora, por meio de sua assessoria de imprensa.