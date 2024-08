Sakamoto: Fãs de Marçal não se importam que 'Boulos cheirador' é mentira

Os fãs e potenciais eleitores de Pablo Marçal em São Paulo não se importam que a história de "Boulos cheirador" seja mentira e vão continuar espalhando a fake news, afirmou o colunista do UOL Leonardo Sakamoto durante participação no UOL News desta quarta-feira (28).

Pablo Marçal recorreu a réu homônimo do também candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos para pressionar o psolista sobre uso de drogas, mostrou a Folha de S.Paulo. A Assessoria de Marçal não respondeu à reportagem se é com base nesse caso que o influenciador acusa Boulos, sem provas, de usar cocaína.

Você tem uma consolidação dos votos que já são daquele público [e candidato]. Claro, no longo prazo, você tem que frear isso antes que isso contamine o público em geral. Dito isso, tem um segundo ponto: agora que o pessoal descobriu o DNA da mentira, que tem como você frear isso, aí depende. Essa é a discussão. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

É a mesma discussão sobre as agências de checagem serem capazes de frear as notícias falsas. As agências de checagem fazem um trabalho importantíssimo, civilizatório e merecem todo nosso respeito. Agora, é claro que mentiras vão muito mais longe do que o desmentido. A pergunta é: com o Pablo Marçal continuando bombando isso nas redes, o quanto isso vai continuar indo? Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Ele pode usar deep fake, montagem, falar que a mentira é a matéria da Folha e a verdade é a coisa que ele tem fabricada na mão. Então chegamos no terceiro ponto, que é: as pessoas acham que os outros contam mentiras, porque não sabem que aquela notícia é mentirosa. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto diz que há um mecanismo na criação de desinformação e no seu alastramento e que, geralmente, há a difusão do conteúdo mesmo com a pessoa sabendo que na palma de suas mãos, ou tela do computador, está uma mentira difamatória ou prejudicial.

A gente que estuda notícias falsas, o sistema de divulgação de desinformação, pode falar categoricamente que isso não é verdade. As pessoas, muitas vezes em uma campanha eleitoral ou em um contexto de grave embate político, muitas vezes sabem que aquele conteúdo que elas têm nas mãos é mentiroso. Mas elas difundem esse conteúdo mesmo assim, porque elas sabem que isso funciona como uma arma em uma guerra que elas estão travando de vida e morte contra alguém de outro campo político. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

É aquela frase: 'Eu sei que é mentira, mas é contra o meu inimigo e vou usar mesmo assim'. Tem isso também, a partir do momento que isso cai, vai ser difundido. E se isso chegar nas pessoas, mesmo que chegue, tem uma parcela que vai chegar e falar 'tô nem aí, é contra o Boulos e vou usar'. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: