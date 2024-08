Rússia proíbe entrada de mais de 90 cidadãos americanos

MOSCOU, 28 AGO (ANSA) - A Rússia proibiu a entrada no país de mais de 90 cidadãos americanos, incluindo jornalistas de alguns dos principais veículos de comunicação dos Estados Unidos.

De acordo com a agência Tass, citando o Ministério das Relações Exteriores de Moscou, os repórteres que teriam sido impedidos de entrar em território russo seriam do Wall Street Journal, do Washington Post e do New York Times.

A ação seria uma "resposta" do Kremlin contra uma chamada "linha russofóbica" supostamente colocada em prática pelos EUA para tentar "infligir uma derrota estratégica" a Moscou.

Além de profissionais da área da comunicação, a Rússia também vetou a entrada de "líderes e funcionários de vários níveis de aplicação da lei e serviços de inteligência, de chefes de grandes empresas do complexo militar-industrial e de instituições financeiras que fornecem armas às Forças Armadas ucranianas".

A Rússia acusa os repórteres de estarem "envolvidos na produção e divulgação de 'histórias falsas' sobre o país e seu Exército" e "na cobertura de propaganda de uma 'guerra híbrida'".

As autoridades da Moscou costumam punir com pesadas penas de prisão os responsáveis por qualquer crítica à invasão da Ucrânia pelas tropas russas. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.