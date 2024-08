Receita líquida de máquinas agrícolas sobe 8,9% em julho ante junho, diz Abimaq

São Paulo, 28 - A receita líquida do setor de máquinas agrícolas subiu 8,9% em julho, na comparação com o mês anterior, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). Houve, de acordo com a associação, elevação de 42,2% na exportação de máquinas agrícolas no mês de julho, na comparação com junho. Já as importações cresceram 6,8% na mesma base de comparação. Em relação ao mesmo mês de 2023, porém, a receita líquida total contraiu 9,5%. Nessa mesma métrica, as exportações cresceram 7% e as importações registraram expansão de 21,3%.