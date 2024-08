SP: Parte de estande da Bradesco Seguros desaba e deixa 2 feridos em evento

Uma estrutura do estande ocupado pela Bradesco Seguros caiu, na tarde desta quarta-feira (28), durante a realização de um evento no São Paulo Expo, pavilhão localizado na região do Jabaquara, zona sul da capital paulista.

O que aconteceu

Informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Parte da estrutura da iluminação de led do estande cedeu e atingiu duas pessoas. Uma delas foi atendida no ambulatório do próprio evento e a outra, encaminhada a um hospital, sem gravidade. A área foi isolada.

O UOL entrou em contato com comunicação da Bradesco Seguros, dona do estande. Em nota, a operadora lamentou o ocorrido e disse que todas as providências estão sendo tomadas.

O Grupo Bradesco Seguros lamenta o ocorrido em seu estande no CONARH, evento realizado em São Paulo, nesta quarta-feira (28), e informa que todas as providências estão sendo tomadas. A empresa preza pela segurança e bem-estar e oferecerá o suporte e esclarecimentos necessários. Trecho do comunicado enviado ao UOL

ABRH - Brasil (Associação Brasileira de Recursos Humanos), organizadora do Conarh 2024, disse apurar as causas do acidente. "A entidade, junto com o expositor e os fornecedores responsáveis, está em contato com o hospital e a paciente para prestar todo o auxílio necessário. Também está apoiando nas apurações das causas do ocorrido."

A 50ª edição do Conarh visa compartilhar inovações e reflexões sobre temas voltados para o universo de gestão e desenvolvimento humano, com exposições, palestras e fóruns temáticos. O evento é realizado no no São Paulo Expo (pavilhões 6,7 e 8), entre os dias 27 e 29 de agosto.