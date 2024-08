Queda acentuada de candidato fortalece Marçal em SP, mostra Quaest

O crescimento de Pablo Marçal (PRTB) na disputa pela Prefeitura de São Paulo foi um dos destaques da pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (28).

O que aconteceu

Marçal cresceu, e Datena teve queda acentuada. Em 30 de julho, o levantamento anterior mostrou que o influenciador tinha 12%, sete pontos percentuais a menos; enquanto o apresentador, tinha 19%, sete pontos percentuais a mais, empatado na primeira colocação.

Datena (PSDB) agora aparece no segundo pelotão com Tabata Amaral (PSB). No limite da margem, Marina Helena (Novo) e Bebeto Haddad (DC) empatam com Tabata, mas não com Datena.

Datena aparece como o mais rejeitado entre os candidatos que os eleitores conhecem, mas não votariam. O apresentador somou 56% de rejeição, segundo a Quaest.

O resultado da pesquisa é similar ao apontado na pesquisa Datafolha. O crescimento de Pablo Marçal também foi indicado nos números divulgados da semana passada.

A nova pesquisa Quaest foi contratada pela TV Globo.

Veja os números completos da pesquisa:

Guilherme Boulos (PSOL): 22% (tinha 19%)

22% (tinha 19%) Pablo Marçal (PRTB): 19% (tinha 12%)

19% (tinha 12%) Ricardo Nunes (MDB): 19% (tinha 20%)

19% (tinha 20%) Datena (PSDB): 12% (tinha 19%)

12% (tinha 19%) Tabata Amaral (PSB): 8% (tinha 5%)

8% (tinha 5%) Marina Helena (Novo): 3% (tinha 3%)

3% (tinha 3%) Bebeto Haddad (DC): 2% (não apareceu na rodada anterior)

2% (não apareceu na rodada anterior) João Pimenta (PCO): 0% (tinha 0%)

0% (tinha 0%) Ricardo Senese (UP): 0% (tinha 1%)

0% (tinha 1%) Altino Prazeres (PSTU): 0% (tinha 1%)

0% (tinha 1%) Indecisos: 8% (eram 8%)

8% (eram 8%) Branco/nulo/não vai votar: 7% (eram 9%)

Sobre a pesquisa

A Quaest ouviu 1.200 eleitores paulistanos entre os dias 25 e 27 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O registro no TSE é SP-08379/2024.