Boulos, Marçal e Nunes estão empatados para Prefeitura de SP, diz Quaest

Pesquisa Quaest para a Prefeitura de São Paulo divulgada nesta quarta-feira (28) mostra um empate técnico triplo entre Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes (MDB).

O que aconteceu

Boulos tem 22%, Marçal e Nunes, 19% cada. Como a margem de erro é de três pontos para mais ou para menos, os três estão tecnicamente empatados.

Veja a pesquisa completa:

Guilherme Boulos (PSOL): 22% (tinha 19%)

22% (tinha 19%) Pablo Marçal (PRTB): 19% (tinha 12%)

19% (tinha 12%) Ricardo Nunes (MDB): 19% (tinha 20%)

19% (tinha 20%) Datena (PSDB): 12% (tinha 19%)

12% (tinha 19%) Tabata Amaral (PSB): 8% (tinha 5%)

8% (tinha 5%) Marina Helena (Novo): 3% (tinha 3%)

3% (tinha 3%) Bebeto Haddad (DC): 2% (não apareceu na rodada anterior)

2% (não apareceu na rodada anterior) João Pimenta (PCO): 0% (tinha 0%)

0% (tinha 0%) Ricardo Senese (UP): 0% (tinha 1%)

0% (tinha 1%) Altino Prazeres (PSTU): 0% (tinha 1%)

0% (tinha 1%) Indecisos: 8% (eram 8%)

8% (eram 8%) Branco/nulo/não vai votar: 7% (eram 9%)

Marçal cresceu, e Datena caiu. Na rodada anterior, divulgada em 30 de julho, o empresário tinha 12%, sete pontos percentuais a menos; enquanto o apresentador tinha 19%, sete pontos percentuais a mais, empatado na primeira colocação. Os dois foram os únicos candidatos que tiveram variações além da margem de erro.

A pesquisa de julho incluía na lista de candidatos Kim Kataguiri (União) e Fernando Fantauzzi como candidato do DC. Entretanto, Fantauzzi tinha 0% das intenções, e Kim, 3% —que pode ser 0% no limite da margem de erro. Logo, é possível comparar com o levantamento atual.

Datena agora empata com Tabata Amaral (PSB) em seguida. No limite da margem, Marina Helena (Novo) e Bebeto Haddad (DC) empatam com Tabata, mas não com Datena. João Pimenta (PCO), Ricardo Senese (UP) e Altino Prazeres (PSTU) não pontuaram.

Boulos e Marçal empatariam em segundo turno; Nunes venceria ambos

A Quaest testou seis cenários de segundo turno. São eles:

Guilherme Boulos (PSOL): 38% x 38%: Pablo Marçal (PRTB)

38% x 38%: Ricardo Nunes (MDB) : 46% x 33%: Guilherme Boulos (PSOL)

: 46% x 33%: Ricardo Nunes (MDB) : 47% x 26%: Pablo Marçal (PRTB)

: 47% x 26%: Datena (PSDB): 40% x 34%: Guilherme Boulos (PSOL)

40% x 34%: Ricardo Nunes (MDB) : 45% x 31%: Datena (PSDB)

: 45% x 31%: Datena (PSDB): 40% x 34%: Pablo Marçal (PRTB)

Contratada pela TV Globo, a Quaest ouviu 1.200 eleitores paulistanos entre os dias 25 e 27 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O registro no TSE é SP-08379/2024.

