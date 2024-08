Prefeito Cícero Lucena lidera em João Pessoa com 53% dos votos, diz Quaest

Pesquisa Quaest divulgada nesta terça (27) mostra o prefeito Cícero Lucena (PP) na liderança da disputa para a Prefeitura de João Pessoa (PB).

Cícero aparece com 53% das intenções de voto e venceria no primeiro turno. Na sequência estão Luciano Cartaxo (PT), com 12%; Ruy Carneiro (Podemos), com 11%; e Marcelo Queiroga (PL), com 7% — os três tecnicamente empatados dentro da margem de erro de três pontos, para mais ou para menos.

Contratada pela TV Cabo Branco, afiliada da TV Globo, a Quaest ouviu 852 pessoas eleitores de 24 a 26 de agosto. O índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número PB-08301/2024.