Porto de Santos deve movimentar 180 milhões de t neste ano

Brasília, 28 - O Porto de Santos prevê movimentar 180 milhões de toneladas de mercadorias neste ano, segundo o presidente da Autoridade portuária de Santos, Anderson Pomini. "O Porto de Santos corresponde a 30% da corrente comercial brasileira. Em 2023, movimentamos 174 milhões de toneladas, sendo 52% de cargas do agronegócio, e neste ano devemos movimentar 180 milhões de toneladas", afirmou Pomini durante o Fórum Caminhos da Safra, promovido pela Globo Rural. De janeiro a julho, o porto movimentou 105,57 milhões de toneladas de mercadorias, aumento de 9,7% em um ano. Os embarques e desembarques foram liderados por cargas do agronegócio. "Hoje, o nosso modal é dividido em 60% por rodovias, 30% via ferrovias e 10% por dutos", apontou Pomini. Ele destacou que serão investidos R$ 12 bilhões nos próximos cinco anos em infraestrutura do Porto.