Planejamento: BPC teve ajuste de capacidade de revisão de perícias, que vão iniciar em 2025

O secretário de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento, Sergio Firpo, explicou que houve um ajuste de capacidade de revisão de perícias no Benefício de Prestação Continuada (BPC), que serão iniciadas em 2025. Ele foi questionado sobre uma redução na previsão de economia com o programa no orçamento do ano que vem.

Firpo também afirmou que uma economia de R$ 2 bilhões com pessoal está relacionada a reprojeções feitas pelo Ministério da Gestão (MGI), mas ele não deu maiores detalhes.

Já o secretário de Regime Geral de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, Adroaldo Portal, explicou que o governo prorrogou o programa de enfrentamento às filas da Previdência Social e disse que foram destinados R$ 57 milhões para o processo.

Portal disse ainda que o impacto da greve dos servidores do INSS em uma semana é de 4% na produtividade diária do órgão e não impacta a agenda de revisão de gastos. "Ou seja, nesse momento ela não compromete as operações e nem mesmo a revisão. Se a greve continuar, o que não acho que vai continuar, não está afetando", disse.