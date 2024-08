Pesquisa Futura em SP: Marçal e Boulos lideram com empate técnico

Do UOL, em São Paulo

O empresário Pablo Marçal (PRTB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) lideram a disputa pela Prefeitura de São Paulo com empate técnico, segundo pesquisa do instituto Futura Inteligência, em parceria com a empresa 100% Cidades, divulgada nesta quarta-feira (28).

O que aconteceu

Marçal lidera com 25,2% das intenções de voto, seguido por Boulos, com 23,3%. Como a margem de erro da pesquisa é de 3,1 pontos percentuais, os dois estão empatados tecnicamente.

Atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) aparece em terceiro, com 17,9%. José Luiz Datena (PSDB) tem 9,6%, à frente de Tabata Amaral (PSB), com 6,2%. Na sequência, está Marina Helena (Novo), com 2,3%.

Demais candidatos não somam mais de 1% cada. Os eleitores que afirmam que vão votar em branco ou nulo são 5,9%, enquanto os indecisos são 8,8%.

Veja o resultado completo:

Pablo Marçal (PRTB): 25,2%

Guilherme Boulos (PSOL): 23,3%

Ricardo Nunes (MDB): 17,9%

Datena (PSDB): 9,6%

Tabata Amaral (PSB): 6,2%

Marina Helena (Novo): 2,3%

Ricardo Senese (UP): 0,4%

Altino Prazeres (PSTU): 0,3%

Bebeto Haddad (DC): 0,0%

João Pimenta (PCO): 0,0%

Não sabe / Não respondeu / Indeciso: 8,8%

Branco / Nulo: 5,9%

Boulos empata com Marçal no 2º turno, mas perde para Nunes

Em simulação de segundo turno, Boulos aparece ligeiramente à frente, com 39,4%, contra 39,3% de Marçal. Pela margem de erro, a dupla está tecnicamente empatada.

Já em eventual disputa contra o atual prefeito, o ex-coach perderia por 45,3% contra 29,9%. Nunes também venceria Boulos por 46,7% a 30,9%, e lidera ainda contra Datena, por 50,5% contra 24,8%, e Tabata, por 45,1% a 30,5%,

O deputado federal do PSOL venceria Tabata Amaral, por 34,8% contra 29,9%. E aparece tecnicamente empatado com Datena, que tem 33,6%, contra 35,1% de Boulos.

Metodologia

A pesquisa foi registrada no TSE como SP-04229/2024 e realizou 1000 entrevistas entre os dias 20 e 24 de agosto. A abordagem usada foi CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.