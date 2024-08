Novo recorde: quem é o brasileiro mais rico da história na lista da Forbes

Eduardo Saverin, um dos fundadores do Facebook, é o brasileiro mais rico da história, segundo lista da Forbes divulgada na terça-feira (27). Sua fortuna é avaliada em R$ 155,9 bilhões.

Quem é Eduardo Saverin?

Eduardo Saverin nasceu em São Paulo, em 1982. Filho caçula do casal Roberto Saverin e Sandra Saverin, a família se mudou para os Estados Unidos onze anos depois, em 1993. Segundo o livro Bilionários por acaso (Intrínseca), o motivo é que Eduardo estaria em uma lista de "possíveis sequestrados" devido à riqueza da família.

Seu avô Eugênio Saverin fundou a fábrica de roupas infantis Tip Top, em 1952. A marca trazia ao mercado nacional os primeiros macacões para criança. Com boas condições financeiras, Eduardo estudou parte do 1° grau (atual Ensino Fundamental) e concluiu os estudos médios na escola Gulliver Preparatory School, em Miami.

Ele estudou em Harvard em 2004, ano em que ele, Zuckerberg e mais três amigos fundaram o Facebook —na época, "Thefacebook". A maior parte de sua fortuna é proveniente justamente da participação na empresa.

O primeiro investimento de Saverin no Facebook foi de US$ 1 mil para comprar servidores. Durante um tempo, a casa de seus pais em Miami também foi o endereço comercial da empresa. Na época, a rede social era restrita a usuários de Harvard, com o objetivo de integrar os alunos da instituição.

Eduardo Saverin (esq.) e Mark Zuckerberg (dir.) aparecem juntos com colegas de Harvard Imagem: Arquivo pessoal/Facebook

Briga com sócios do Facebook. Saverin e o restante dos sócios, incluindo Zuckerberg, se desentenderam sobre o futuro do Facebook, com o brasileiro acusando Zuckerberg de gastar seu dinheiro em despesas pessoais e festas. Após uma tentativa de diluição da participação de Saverin, o brasileiro e Zuckerberg se enfrentaram na justiça, resultando em um acordo extrajudicial. A história do conflito é retratada no filme A Rede Social, de 2010, em que Saverin é interpretado pelo ator Andrew Garfield (mais conhecido por seu papel como Homem-Aranha).

Saverin imigrou para Singapura em 2011 e renunciou à cidadania norte-americana. A mudança aconteceu pouco antes da abertura de capital da empresa, o que lhe poupou US$ 700 milhões em impostos e gerou acusações de sonegações de impostos pela mídia.

Quais as empresas de Eduardo Saverin?

Saverin fundou sua empresa de capital de risco, a B Capital, em 2015. Além de Singapura, há escritórios em São Francisco e Los Angeles, nos Estados Unidos. Recentemente, a B Capital participou da rodada que injetou US$ 320 milhões na Lambda, uma empresa que oferece serviços de computação em nuvem e hardware para treinamento de inteligência artificial.

Saverin diz que "se concentra em investir na próxima onda de inovação tecnológica" no site da empresa. Ele também usa a experiência no Facebook e se descreve e como "o primeiro investidor e cofundador" da empresa,

Investimento em aceleradora de startup de amigo da faculdade. No início de 2020, o bilionário também investiu na Antler, um fundo de capital de risco e aceleradora de startups fundada por seu amigo de Harvard Magnus Grimeland.

Vida pessoal discreta

Saverin é casado e tem um filho. O bilionário se casou em 2015 com Elaine Andriejanssen, uma indonésia de ascendência chinesa e família rica que se tornou presidente executiva de uma empresa de investimentos localizada em Singapura. O casal, que teve um filho em 2018, mantém a vida privada longe dos holofotes.

*Com informações do Estadão Conteúdo.