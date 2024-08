Nova pesquisa Quaest: quem subiu e quem caiu na disputa de SP

A nova pesquisa Quaest mostrou um empate triplo nas intenções de votos para a Prefeitura de São Paulo (SP). O levantamento foi divulgado na tarde desta quarta-feira (28).

O que mostrou a nova pesquisa Quaest

Três candidatos estão empatados tecnicamente. Guilherme Boulos (PSOL) tem 22%, Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes (MDB), 19% cada. A margem de erro da pesquisa é de três pontos para mais ou para menos.

Marçal cresceu, e Datena caiu. Em 30 de julho, o levantamento anterior mostrou que o empresário tinha 12%, sete pontos percentuais a menos; enquanto o apresentador, tinha 19%, sete pontos percentuais a mais, empatado na primeira colocação. Os dois foram os únicos candidatos que tiveram variações além da margem de erro.

Datena (PSDB) fica no segundo pelotão com Tabata Amaral (PSB). No limite da margem, Marina Helena (Novo) e Bebeto Haddad (DC) empatam com Tabata, mas não com Datena. João Pimenta (PCO), Ricardo Senese (UP) e Altino Prazeres (PSTU) não pontuaram.

O resultado é similar ao da pesquisa Datafolha. O crescimento de Pablo Marçal também foi indicado nos números divulgados da semana passada.

A nova pesquisa Quaest foi contratada pela TV Globo. As entrevistas foram feitas entre 25 e 27 de agosto, com índice de confiança de 95%. O registro no TSE é SP-08379/2024.

Veja os números completos da pesquisa:

Guilherme Boulos (PSOL): 22% (tinha 19%)

22% (tinha 19%) Pablo Marçal (PRTB): 19% (tinha 12%)

19% (tinha 12%) Ricardo Nunes (MDB): 19% (tinha 20%)

19% (tinha 20%) Datena (PSDB): 12% (tinha 19%)

12% (tinha 19%) Tabata Amaral (PSB): 8% (tinha 5%)

8% (tinha 5%) Marina Helena (Novo): 3% (tinha 3%)

3% (tinha 3%) Bebeto Haddad (DC): 2% (não apareceu na rodada anterior)

2% (não apareceu na rodada anterior) João Pimenta (PCO): 0% (tinha 0%)

0% (tinha 0%) Ricardo Senese (UP): 0% (tinha 1%)

0% (tinha 1%) Altino Prazeres (PSTU): 0% (tinha 1%)

0% (tinha 1%) Indecisos: 8% (eram 8%)

8% (eram 8%) Branco/nulo/não vai votar: 7% (eram 9%)

Segundo turno

Ricardo Nunes venceria Boulos e Marçal num eventual segundo turno. Boulos e Marçal empatariam. A Quaest testou seis cenários:

Guilherme Boulos (PSOL): 38% x 38%: Pablo Marçal (PRTB)

38% x 38%: Ricardo Nunes (MDB): 46% x 33%: Guilherme Boulos (PSOL)

46% x 33%: Ricardo Nunes (MDB): 47% x 26%: Pablo Marçal (PRTB)

47% x 26%: Datena (PSDB): 40% x 34%: Guilherme Boulos (PSOL)

40% x 34%: Ricardo Nunes (MDB): 45% x 31%: Datena (PSDB)

45% x 31%: Datena (PSDB): 40% x 34%: Pablo Marçal (PRTB)

Sobre a pesquisa

Contratada pela TV Globo, a Quaest ouviu 1.200 eleitores paulistanos entre os dias 25 e 27 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O registro no TSE é SP-08379/2024.