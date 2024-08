Mais dois tripulantes do iate que naufragou na Sicília estão sendo investigados, diz fonte

Os promotores italianos estão investigando mais dois membros da tripulação do iate do magnata britânico da tecnologia Mike Lynch, juntamente com seu capitão, em conexão com o naufrágio da embarcação há mais de uma semana, disse uma fonte judicial nesta quarta-feira.

Lynch e outras seis pessoas morreram quando o iate Bayesian, de bandeira britânica e 56 metros de comprimento, virou e afundou em 19 de agosto, minutos depois de ser atingido por uma tempestade antes do amanhecer, quando estava ancorado ao norte da Sicília.

Na segunda-feira, o capitão do iate, James Cutfield, de 51 anos, neozelandês, foi colocado sob investigação por homicídio culposo e naufrágio. Cutfield se recusou a responder aos promotores durante interrogatório na terça-feira.

O engenheiro de navio Tim Parker Eaton e o marinheiro Matthew Griffith estão sendo investigados pelos mesmos crimes, disse a fonte, acrescentando que Parker Eaton é suspeito de não ter protegido a sala de máquinas e os sistemas operacionais do iate.

Griffith estava de plantão na noite do incidente, segundo a fonte.

O fato de estar sendo investigado não implica em culpa e não significa que haverá acusações formais.

O naufrágio intrigou os especialistas em marinha naval, que disseram que uma embarcação como Bayesian, construída pelo fabricante italiano de iates de alto padrão Perini, deveria ter resistido à tempestade e, de qualquer forma, não deveria ter afundado tão rapidamente como aconteceu.

Os promotores da cidade de Termini Imerese, perto de Palermo, disseram que sua investigação levaria tempo e exigiria que os destroços fossem resgatados do mar. O Bayesian está deitado sobre seu lado direito, a uma profundidade de cerca de 50 metros.