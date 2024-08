Lukaku passa por exames em Roma e enlouquece torcida do Napoli

ROMA, 28 AGO (ANSA) - O atacante Romelu Lukaku passou por exames médicos nesta quarta-feira (28) e está pronto para iniciar uma nova aventura no futebol italiano, desta vez pelo Napoli.

O jogador belga, que já defendeu Internazionale e Roma, pertence ao Chelsea, mas será adquirido pelos azzurri por cerca de 30 milhões de euros.

Como acontece com vários atletas que são contratados pelo tricampeão italiano, o centroavante deverá assinar a papelada que o ligará aos campanos ao lado do presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, em seus escritórios em Roma.

Lukaku, de 31 anos, enlouqueceu os torcedores napolitanos em sua chegada à Villa Stuart, na capital italiana, pois dezenas de fãs se amontoaram na entrada da clínica para receber o belga. Um deles até caiu acidentalmente no chão e se levantou com a ajuda do centroavante.

Sem espaço nos Blues, o belga passou as duas últimas temporadas emprestado na Série A e até que conseguiu ter um impacto positivo, principalmente na Roma, onde fez 21 gols em 47 jogos.

Victor Osimhen, que não entrou em campo nos dois primeiros jogos da Série A, foi substituído por Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori nos duelos contra Hellas Verona e Bologna. Com Lukaku no plantel, o técnico Antonio Conte terá mais uma opção para a função de atacante de ofício.

O artilheiro é mais um investimento de peso da diretoria napolitana para que a vexatória campanha da temporada passada não se repita. Além de Lukaku, os partenopei já compraram Alessandro Buongiorno, David Neres e Rafa Marín. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.