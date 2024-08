Líder do Hamas usa reféns como escudo contra ataques, diz jornal

Fontes de inteligência de Tel Aviv revelaram nesta quarta-feira (28) que o líder do Hamas, Yahya Sinwar, utiliza 22 reféns vivos e algemados como escudo humano para se proteger de ataques das Forças de Defesa de Israel (FDI).

A informação foi divulgada pelo site Jewish Chronicle, que afirmou que, dos 108 reféns mantidos na Faixa de Gaza, apenas este grupo estaria vivo e sob o controle do líder do Hamas. Ele está escondido desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023.

Segundo a publicação, Israel teve várias oportunidades de eliminar Sinwar após localizá-lo escondido em túneis, mas esses ataques não foram autorizados devido ao risco representado aos civis.

Além disso, acredita-se que os reféns restantes, tanto os vivos quanto os mortos, estejam nas mãos de grupos terroristas menores, incluindo a Frente Popular para a Libertação da Palestina, as Brigadas Mujahideen, as Brigadas al-Nasser Salah al-Deen e as Brigadas dos Mártires de al-Aqsa.

Ainda de acordo com o jornal, esses grupos teriam cortado contato com Sinwar e estão se rebelando contra suas instruções.

As fontes de segurança citadas sugerem que os rebeldes vêm planejando um golpe há meses devido a desentendimentos com o líder do Hamas sobre a identidade e o número de prisioneiros palestinos a serem libertados em decorrência de um eventual acordo com Israel para a soltura de reféns.