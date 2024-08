Krejcikova, campeã de Wimbledon, cai na 2ª rodada do US Open

A tenista tcheca Barbora Krejcikova, campeã de Wimbledon em julho, foi surpreendida nesta quarta-feira (28) pela romena Elena-Gabriela Ruse na segunda rodada do US Open.

Krejcikova, número 8 no ranking da WTA, caiu diante de Ruse (122º) por 2 sets a 0, parciais de 6-4 e 7-5, em uma hora 45 minutos na quadra Grandstand de Flushing Meadows.

"Não tenho palavras neste momento. Para mim é simplesmente um sonho", disse a jogadora romena, que veio do qualifying e conseguiu um dos resultados mais surpreendentes neste US Open.

Eliminada nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris, Krejcikova optou por não disputar os torneios prévios ao Grand Slam nova-iorquino depois de reconhecer que sua vitória em Wimbledon consumiu "muita energia".

A tcheca de 28 anos havia chegado às quartas de final do US Open em 2021, mesma temporada em que conquistou o primeiro de seus dois títulos de Grand Slam, em Roland Garros.

Ruse, que aos 26 anos nunca havia superado a segunda rodada de um Gran Slam, terá como próxima adversária a espanhola Paula Badosa, que bateu a americana Taylor Townsend por 2 sets a 0 (6-3 e 7-5).

Badosa, que já foi número 2 do mundo e atualmente ocupa a 29ª posição no ranking da WTA, chega pela primeira vez à terceira rodada do US Open, de volta à sua melhor forma depois de mais de um ano por problemas físicos.

"Pensei nisso durante o match point. Disse a mim mesma: 'Você vai fazer algo que nunca conseguiu", explicou. "É só uma terceira rodada, mas queria muito conseguir aqui em Nova York, onde eu nasci".

A espanhola confirmou que também jogará o torneio de duplas mistas em Flushing Meadows ao lado de seu namorado, o grego Stefanos Tsitsipas.

"Queremos muito jogar juntos", disse Badosa. "Passar tempo juntos dentro e fora da quadra neste torneio é muito especial",

"Ele está passando por momentos difíceis, mas é um campeão e será sempre um campeão", acrescentou.

