Josias: Tarcísio reconhece fragilidade de Nunes ao recuar sobre voto nulo

O recuo de Tarcísio de Freitas após declarar que o "voto nulo seria um bom caminho" em um eventual segundo turno entre Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) soa como um reconhecimento do governador de São Paulo da fragilidade de Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição e que conta com seu apoio, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta quarta (28).

Em conversa com a colunista do UOL Raquel Landim, Tarcísio disse que "se expressou mal" ao falar sobre um hipotético segundo turno na disputa pela Prefeitura de São Paulo. O governador mudou seu discurso após ser criticado por Carlos Bolsonaro, que postou no X (antigo Twitter) "não existir voto nulo contra a esquerda".

Houve um tempo em que a política era feita na base da esgrima. Hoje, é feita na base da canelada. Se fosse no tempo da esgrima, o governador diria que 'nosso candidato vai para o segundo turno' e faria uma pose de defensor da candidatura de Nunes.

Na prática, ele reconhece a fragilidade do seu candidato quando admite a hipótese de que ele não estará no segundo turno. Tarcísio ficaria entre a cruz e a espada entre um despreparado, com a candidatura encostada na criminalidade e dedicado à lacração, que é o Marçal, e alguém cujas habilidades não questiona, mas diz pensar o oposto do que ele pensa, que é o Boulos.

O governador antecipa o que acontecerá em um hipotético segundo turno entre Boulos e Marçal. Todo o bolsonarismo despejará seus votos em Marçal: Bolsonaro, seu filho Carlos, que deu caneladas no governador por conta dessa defesa de um eventual voto nulo no segundo turno... Está todo mundo dando de barato que Nunes corre sério perigo de não passar para o segundo turno. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, os bolsonaristas já se preparam para deixar o apoio a Nunes de lado diante do crescimento de Marçal nas pesquisas de intenção de voto, ignorando todas as trocas de farpas entre eles e o candidato do PRTB.

Embora considere que o candidato é absolutamente despreparado para o exercício do cargo, o governador ainda assim admite, empurrado pelas caneladas do Carlos Bolsonaro, que votará contra Boulos no segundo turno e, portanto, em Marçal.

É muito curioso. Carlos Bolsonaro também deveria transferir seu título de eleitor do Rio de Janeiro para São Paulo. Seria divertido vê-lo votando em alguém que o considera um 'débil mental'. Foi o que Marçal disse ao se referir a ele.

Não tenho a menor dúvida de que, com Marçal crescendo, Bolsonaro se comporia com ele depois de desqualificá-lo, antes até do segundo turno se o crescimento for muito eloquente. Aí esquece Nunes e que enfiou na chapa dele um vice.

Tarcísio está fazendo a mesma coisa e sinaliza o mesmo movimento. Embora todos considerem Marçal como meio desqualificado para o exercício da função de prefeito de São Paulo, já antecipam o voto do segundo turno. Com isso, admitem toda a fragilidade do candidato formal do bolsonarismo, que até segunda ordem é o Nunes. Josias de Souza, colunista do UOL

Marçal rejeita apoio de Joice e a chama de traíra: 'Xô, Satanás!'

Joice Hasselmann (Podemos) disse que manterá o apoio à candidatura de Pablo Marçal (PRTB) à Prefeitura de São Paulo mesmo após ele rechaçá-la e chamá-la de "traíra", revelou a apresentadora Fabíola Cidral.

Marçal rejeitou o apoio de Joice Hasselmann. Segundo informações que obtive da campanha dele, 'não queremos Joice, que é uma traíra; ela que abrace Ricardo Nunes nessa campanha. Aqui, não; xô Satanás'. É o que eu ouvi da campanha de Marçal.

A candidata, antes da fala da campanha de Marçal rejeitando o apoio dela, havia dito que não apoiaria Nunes 'nem amarrada; meu voto é do Marçal'.

Com esta declaração pública de Joice, a campanha de Marçal diz 'não queremos você, que é uma traíra, na nossa campanha' e que não haverá qualquer gravação com ela ou ao lado dela. Fabíola Cidral, apresentadora do UOL News

Maierovitch: Marçal dá chapéu no TRE e comete crime ao migrar redes

Pablo Marçal (PRTB) comete um crime ao executar manobra para driblar decisão do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) que manteve fora do ar as redes sociais do candidato à prefeitura de São Paulo, explicou o colunista e jurista Wálter Maierovitch.

O fato de Marçal migrar para outras redes significa desobediência à ordem legal. É crime essa migração para dar um chapéu na Justiça Eleitoral, o que mostra o desrespeito desse candidato ao Estado de Direito.

Cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, mas o resultado já está posto. Ou seja: o Tribunal não vai mudar essa decisão de jeito nenhum. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.