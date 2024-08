Importante enfatizar que o BC vai fazer o que for preciso para atingir a meta, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, ressaltou nesta quarta-feira, 28, por várias vezes que o BC vai fazer o que for preciso para colocar a inflação na meta. "É importante enfatizar que o Banco Central vai fazer o que for preciso para atingir a meta", disse o banqueiro central, reforçando a indicação recente dos diretores da autarquia, de que o BC vai aumentar a Selic se for necessário.

Durante sua participação na conferência anual do Santander, Campos Neto disse que a autarquia está com o "dedo no gatilho" para atuar no mercado de câmbio se for necessário.

Campos Neto também ponderou que o Brasil tem hoje uma taxa de juros ex-ante alta, mas que ela já foi mais alta do que a de seus pares no passado.