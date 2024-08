Homem tenta atropelar esposa e cunhada que iam à delegacia denunciá-lo

Um homem tentou atropelar a esposa e a cunhada para impedir que elas fossem até a delegacia denunciá-lo por agressão.

O que aconteceu

Imagens mostram que Deivid Fernando Betim, 28, usou o próprio veículo para tentar atropelar a companheira, de 18 anos, diversas vezes. Ele dirigia um carro na cor bordô. A esposa e a irmã dela estavam em outro carro na cor vermelha. Caso foi na segunda-feira (26), e a cena foi registrada por câmeras de segurança do trânsito da cidade de Castro (PR).

Deivid parou o automóvel em frente ao das vítimas, desceu e foi até o carro em que estavam a esposa e a irmã dela. As duas mulheres descem, ele fala com uma delas e, em seguida, entra novamente no veículo, dá marcha à ré e colide propositalmente diversas vezes contra o carro em que estavam as duas mulheres. Elas conseguiram sair a tempo e não sofreram grandes ferimentos - mesmo assim, foram encaminhadas ao hospital para análise médica e já receberam alta.

Suspeito queria impedir que as mulheres fossem até a delegacia. A então companheira de Deivid estava a caminho de uma delegacia para denunciá-lo por violência doméstica, segundo informações da Polícia Civil do Paraná.

Suspeito teria agredido a esposa no domingo (25). Familiares da vítima relatam à polícia que o homem a teria atacado com facadas e marteladas porque não aceitava o fim do relacionamento. Não foi informado há quanto tempo eles estavam juntos.

Homem foi preso horas após tentar atropelar as duas. Deivid foi autuado por ameaça, dano qualificado, lesão corporal consumada e lesão corporal tentada.

Tribunal de Justiça do Paraná concedeu liberdade provisória ao suspeito. Deivid passou por audiência de custódia na terça-feira (27) e a juíza Viviane Cristina Dietrich determinou a soltura mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 2.824,00. Ao UOL, a defesa informou que ele ainda não pagou o valor e permanece preso.

Deivid já é réu por violência doméstica. Ainda segundo a PCPR, ele já tem antecedente por violência contra a mulher, praticada em 2022 contra outra vítima. Atualmente, esse caso está em trâmite na Justiça do Paraná, na fase de instrução.

Ao UOL, a defesa de Deivid disse que "ainda não tem elementos suficientes para se manifestar" sobre o caso de violência contra a jovem de 18 anos. Em relação ao processo em que ele é réu, a defesa justificou que "esse processo ainda está em fase de instrução, então impera o princípio da presunção de inocência".