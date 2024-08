Grandes criadores da moda são celebrados com mostras na Itália

ROMA, 28 AGO (ANSA) - Por Patrizia Vacalebri - O setor de moda homenageará os seus grandes protagonistas, os designers que prestigiaram o "Made in Italy" ao entrar na história do século, com uma série de exposições, entre retrospectivas e grandes celebrações.

A primeira é a mostra que a cidade de Legnano dedica a Gianfranco Ferré, que será inaugurada no próximo dia 6 de setembro, na Sala degli Stemmi do Palazzo Malinverni, e estará aberta ao público até 6 de outubro.

A exposição explora o gênio do design e a sua abordagem à criação, através de fotografias, esboços, imagens e vídeos dedicados à sua peça de roupa mais icônica, a camisa branca.

Os desenhos, agrupados em seções temáticas, ilustram alguns dos princípios fundamentais do design que inspiraram o seu processo criativo: corpo, material, cor, detalhe, volume e finalmente movimento.

A instalação, com curadoria do arquiteto Martino Berghinz, é inspirada nos códigos típicos da linguagem de Ferré e será caracterizada pela limpeza, linearidade e contrastes de preto e branco.

Já a retrospectiva sobre Elio Fiorucci, com curadoria de Judith Clark e desenhada por Fabio Cherstich, será inaugurada na Trienal de Milão, no dia 6 de novembro.

A exposição celebrará a história do estilista, que o crítico de arte e pintor Gillo Dorfles rebatizou de o "Duchamp da moda italiana", e selará o novo rumo da marca, juntamente com o desfile previsto para a Milan Fashion Week e a inauguração da Casa Fiorucci, um centro criativo para novos talentos.

O itinerário da exposição explorará as dimensões criativas e empresariais do designer falecido em 2015, um pioneiro pop na Itália que revolucionou o vestuário, a moda e a arte contemporânea, a partir de uma boutique na Galleria Passarella de Milão, perto da Piazza San Babila.

O ano era 1967 e com sua abordagem irreverente, irônica e eclética, que fez da poluição sua nova marca registrada, Fiorucci reescreveu novas regras da moda, criando as bases das lojas-conceito. A sua abordagem inovadora à criatividade mudou a face da cultura pop nas décadas de 1970 e 1980.

Da Lombardia à Toscana, a exposição "Ferragamo 1898-1960", inaugurada em outubro passado no Museu Ferragamo no Palazzo Spini Ferroni e estendida até 4 de novembro de 2024, é imperdível e celebra a história do "sapateiro das estrelas", que em 1923 abriu sua primeira loja em Hollywood, conquistando os Estados Unidos.

A exposição é inspirada na primeira retrospectiva dedicada a Ferragamo, em 1985, no Palazzo Strozzi.

Por sua vez, Walter Albini, o inventor do prêt-à-porter, expressão que significa "pronto a vestir", é celebrado em Prato.

A mostra será realizada até 22 de setembro, com curadoria de Daniela Degl'Innocenti e Enrica Morini, no Museu Têxtil de Prato.

O ponto de partida para a criação da exposição foram os mais de 1,7 mil objetos, como esboços, joias, desenhos, fotografias, documentos, livros, roupas e tecidos do designer, parte do patrimônio do Museu Têxtil, que contribuíram para esboçar um acabamento finalizado.

A iniciativa é uma oportunidade para conhecer a história de um protagonista da moda italiana do final dos anos 1960 e início dos anos 1980, pouco conhecido pelas novas gerações.

Enquanto isso, em Roma, em novembro deste ano, o Museu Maxxi verá um grande retorno aos seus espaços: o da moda.

A exposição "Memorável: Ipermoda", organizada em colaboração com a Câmara Nacional de Moda Italiana e com curadoria de María Luisa Frisa, oferecerá uma complexa constelação de itens do setor, como roupas e acessórios, mas também imagens para contar o presente da moda, na sua forma criativa e estrutura econômica, nas práticas de design, na utilização de tecnologias cada vez mais sofisticadas, nos protagonistas e atores coadjuvantes, e na sua aspiração a ser, de fato, memorável.

Paralelamente, em Londres, a Barbie, ícone da moda pop de gerações inteiras produzida pela Mattel, está exposta no Design Museum. A rainha das bonecas há 65 anos ficará à mostra até 23 de fevereiro de 2025.

"Barbie: A Exposição" traça a história e a evolução da Barbie entre o design e a moda, através de uma seleção de bonecas, que vão desde a primeira edição até as opções falantes ou icônicas.

A mostra traça as mudanças da Barbie no que diz respeito à evolução cultural, do ponto de vista da diversidade e da inclusão, apesar de a relação com a moda, demonstrada pelos looks modernos e pelas roupas de marcas prestigiadas e grandes estilistas, estar no centro da iniciativa. (ANSA).

