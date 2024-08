Governo defende sabatina de Galípolo antes do Copom, mas impasse em emendas pode adiar votação para depois das eleições

Por Lisandra Paraguassu e Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - O governo trabalha para garantir que a sabatina no Senado do economista Gabriel Galípolo, indicado à presidência do Banco Central, ocorra ainda antes da próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada para os dias 17 e 18 de setembro, mas um impasse em torno das regras para execução de emendas parlamentares -- suspensas por ordem do Supremo Tribunal Federal -- pode empurrar o processo para depois das eleições, disseram duas fontes do Palácio do Planalto e uma do Senado à Reuters.

Segundo as fontes, o Planalto vem procurando chegar a um entendimento com o Senado. Nos últimos dias, integrantes e interlocutores do governo conversaram com Vanderlan e pediram que Galípolo fosse sabatinado já na próxima terça-feira, dia 3 de setembro, disse uma fonte próxima ao senador à Reuters logo após o anúncio da escolha de Galípolo nesta quarta.

Nas conversas, segundo essa fonte, o próprio Vanderlan indicou inicialmente que o melhor seria que Galípolo -- atual diretor de Política Monetária do BC -- fosse sabatinado daqui a duas semanas, no dia 10, ganhando mais tempo para visitar os gabinetes e apresentar suas credenciais aos senadores do colegiado.

Contudo, em entrevistas posteriores, à GloboNews e à CNN, Vanderlan deu indicações conflitantes sobre a votação da indicação. Primeiro disse que seria melhor que ela acontecesse depois do primeiro turno das eleições municipais, marcado para 6 de outubro, mas depois falou que não havia data.

As declarações do presidente da CAE foram vistas no Planalto como uma tentativa de valorizar seu passe, segundo as duas fontes palacianas. A avaliação é que Vanderlan poderia estar usando a indicação de Galípolo para pressionar a costura de um acordo melhor para o Congresso após o STF ter suspenso a execução das emendas parlamentares e instado os outros dois Poderes a editar em breve novas regras para dar transparência e rastreabilidade a essas verbas.

Segundo as fontes, essa é a única questão pendente com o Senado após o governo ter feito na véspera um acordo com a Casa e ter retirado da pauta um projeto que anulava parcialmente um decreto de Lula sobre o porte e a posse de armas.

Na entrevista à GloboNews, Vanderlan chegou a falar que havia acordos que não estavam sendo cumpridos pelo governo e que era preciso dialogar mais. Ressalvou que não via risco de "contaminação" dessas discussões.

Duas fontes do Senado disseram que o pano de fundo do embate em torno das datas da votação da sabatina de Galípolo é, de fato, a questão das emendas.

Contudo, todas as fontes do governo e do Senado afirmaram que, no mérito, a indicação de Galípolo será aprovada sem maiores sobressaltos.