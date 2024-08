Forças Armadas iniciam programa de alistamento feminino voluntário em 2025

BRASÍLIA (Reuters) - O governo brasileiro iniciará, a partir de 2025, um programa de alistamento militar voluntário para mulheres nas Forças Armadas, com o primeiro grupo sendo incorporado a partir de 2026.

O decreto, assinado na terça-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prevê 1.500 vagas femininas no programa. O tempo de serviço será de um ano, sendo possível prorrogar a cada ano até completar oito anos.

As Forças Armadas já possuem quadros femininos, chegando a 37 mil em diversas áreas, sobretudo saúde, logística e ensino, de acordo com o Ministério da Defesa. Nas áreas de combate, há mulheres que entraram a partir das escolas de formação de cadetes -- a participação feminina foi autorizada a partir de 1995.

De acordo com as regras publicadas no decreto, o alistamento será de janeiro a junho de 2025, mesmas datas do alistamento obrigatório dos homens. A interessada terá que completar 18 anos no ano de alistamento e deve morar em locais onde há unidades das Forças Armadas.

Depois de incorporadas, o serviço passa a ser obrigatório, com as mesmas obrigações e deveres de todos os soldados.

