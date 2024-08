FBI diz que atirador passou meses procurando alvo até escolher Trump

WASHINGTON (Reuters) - O atirador que tentou matar o ex-presidente dos EUA Donald Trump fez um ?esforço detalhado e dedicado? para realizar um ataque em algum grande evento, antes de escolher o candidato presidencial republicano como alvo no comício na Pensilvânia em julho, disse o FBI nesta quarta-feira.

Funcionários do FBI disseram que Thomas Crooks, 20, procurou por mais de 60 vezes informações sobre o candidato republicano à presidência e sobre seu então rival, o presidente democrata Joe Biden, antes de se registrar para participar do comício de Trump no início de julho.

"Vimos um esforço dedicado e detalhado para planejar um ataque em algum evento, o que significa que ele procurou por vários eventos e alvos", disse por telefone Kevin Rojek, principal autoridade do FBI no oeste da Pensilvânia, em coletiva com repórteres.

Rojek afirmou que Crooks ficou ?hiperfocado? no comício de Trump quando ele foi anunciado no início de julho e "o encarou como se fosse uma oportunidade".

Segundo Rojek, o FBI ainda não conseguiu determinar o que motivou Crooks a tentar assassinar Trump no comício em Butler, Pensilvânia, no dia 13 de julho.

A atividade de Crooks no computador mostra que ele estava interessado em uma mistura de ideologias, mas não está definitivamente claro se ele foi motivado por um ponto de vista particular de esquerda ou de direita.

Autoridades do FBI disseram que não encontraram nenhuma evidência que mostra que Crooks tivesse cumplices ou que ele tivesse sido manipulado por alguma potência estrangeira.

Não havia traços de drogas ilícitas ou de álcool em seu corpo.

A tentativa de assassinato gerou dúvidas sobre como Crooks conseguiu escalar um prédio próximo e disparar oito tiros contra o ex-presidente, antes de ser visto e morto por um atirador de elite do serviço secreto. Diversas investigações parlamentares e do governo estão analisando as medidas de segurança do evento.

O FBI, enquanto isso, investiga o próprio Crooks. Autoridades disseram que conseguiram entender um pouco seu modo de ver o mundo, mas ainda não conseguem definir o que o motivou.

Crooks procurou por eventos de campanha de Trump já em setembro de 2023, segundo o FBI, e começou a procurar em abril por comícios dos dois candidatos, próximos à cidade em que ele vive no oeste da Pensilvânia.

Crooks, que tinha vários dispositivos explosivos em seu carro, procurou por informações sobre componentes de bombas ainda em 2019.