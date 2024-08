Centro-Sul processa 43,83 mi de t de cana na 1ª quinzena, diz Unica

São Paulo, 28 - As usinas do Centro-Sul do Brasil processaram 43,83 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na primeira quinzena de agosto da safra 2024/25, iniciada em abril, em comparação com 47,94 milhões de t em igual período da temporada anterior 2023/2024, o que representa queda de 8,57%. Os dados fazem parte de boletim quinzenal da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), divulgado nesta quinta-feira, 28.O diretor de Inteligência Setorial da Unica, Luciano Rodrigues, disse no boletim que a retratação de moagem observada na primeira metade de agosto não tem relação com os incêndios, que causaram impacto em parte das lavouras após o fechamento da quinzena. Ao término da primeira quinzena de agosto, estavam em operação 258 unidades no Centro-Sul, das quais 239 unidades com processamento de cana, 9 empresas que fabricam etanol a partir do milho e 10 usinas flex. Dados apurados pelo Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) para o mês de julho indicaram um rendimento agrícola de 86,6 toneladas por hectare colhido, em média, nas lavouras do Centro-Sul. Esse valor representa uma retração de 12,2% em relação ao índice registrado em mesmo período da safra 2023/2024.A produção de açúcar na primeira quinzena de agosto totalizou 3,11 milhões de toneladas, o que corresponde a uma queda de 10,24% na comparação com o volume de igual período da safra 2023/2024 (3,46 milhões de toneladas). Na última quinzena, apenas 49,27% da matéria-prima disponível foi direcionada para a produção de açúcar, ante 50,82% observados no mesmo período da safra 2023/2024. Na primeira metade de agosto, a fabricação de etanol pelas unidades do Centro-Sul atingiu 2,29 bilhões de litros, dos quais 1,47 bilhão de litros de etanol hidratado (+3,02%) e 828,52 milhões de litros de etanol anidro (- 10,22%). Do total de etanol obtido na primeira quinzena de agosto, 14% foram fabricados a partir do milho, registrando produção de 322,05 milhões de litros neste ano, ante 282,02 milhões de litros no mesmo período do ciclo 2023/2024 (aumento de 14,19%).Em relação à qualidade da matéria-prima, o nível de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) registrado na primeira quinzena de agosto atingiu 151,09 kg de ATR por tonelada de cana, em comparação com 149,22 kg por tonelada na safra 2023/2024 (variação positiva de 1,25%).