Carlos Bolsonaro fala sobre reconciliação com Marçal: 'Coração mais leve'

Após desavença com o candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB), o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) divulgou nas redes sociais que os dois fizeram as pazes.

O que aconteceu

Na sexta-feira (23), Carlos Bolsonaro disse que iria processar Marçal. Ele alegou injúria e difamação e, em resposta, Marçal ironizou que pagaria o tratamento psiquiátrico do vereador.

"Conversei há pouco com Pablo Marçal, foi muito educado e bacana comigo", disse o filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro na rede social X (antigo Twitter). Ele afirmou que teve uma conversa com Marçal nesta quarta-feira (28) e que os dois têm ideais similares para o rumo do Brasil

O vereador disse estar feliz com o diálogo e que falou com Marçal sobre o 7 de setembro.

Agora, após Marçal ter as redes sociais bloqueadas pela Justiça brasileira, Carlos diz que um dos motivos do contato foi a "censura". "Falamos sobre o 7 de setembro, censura e tudo que o país vem atravessando já há muito tempo", disse Carlos, que completou: "Outro ponto focal em que fiz questão de frisar é que não existe a formação de um gabinete direcionado para nenhum tipo de ação e que ambos sofremos cobranças naturais."

Pablo Marçal falou sobre a conversa no Flow Podcast. "A gente resolveu o nosso problema, ele deve ter já postado, tá resolvido!", contou Marçal, que disse que foi a primeira vez que falou com Carlos por telefone.