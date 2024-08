Boulos, Nunes e Datena confirmam ida a debate após 'readequação' das regras

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB) e Ricardo Nunes (MDB) confirmaram presença no debate da TV Gazeta e do MyNews, marcado para o próximo domingo (1º).

O que aconteceu

A presença dos candidatos foi confirmada após a organização "readequar" as regras do debate, afirmam as campanhas. "A gente recebeu por parte da Gazeta uma informação importante de que readequaram as regras, que terá ali o cumprimento das regras", disse Nunes em agenda mais cedo.

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) também disse que participará do encontro. Os três candidatos se ausentaram do último debate que ocorreu na semana passada, organizado pela Veja. A principal crítica é de que o empresário Pablo Marçal (PRTB) não segue as regras, não é punido e usa o espaço para criar factoides contra os adversários —depois faz cortes para redes sociais para aumentar os ataques.

Além de Boulos, Datena e Nunes, estarão presentes no debate Marçal e Tabata Amaral (PSB). Os candidatos terão cinco blocos para discutirem propostas para cidade de São Paulo. O evento está marcado para começar às 18h.

Nos dois primeiros debates, da Band e do Estadão/Terra, Marçal polemizou. No encontro da Band, o ex-coach ficou descontrolado após pergunta de Tabata sobre uma condenação do empresário por furto qualificado e envolvimento em uma organização criminosa. Ele também associou, sem apresentar provas, Boulos com o uso de drogas —o psolista já ganhou direito de resposta nas redes sociais por causa das acusações de Marçal.

A candidata do Partido Novo, Marina Helena, não foi convidada. Segundo o MyNews, o critério para definir quais candidatos seriam convidados foi o desempenho nas pesquisas de intenção de voto.

Regra proíbe objetos com candidatos

Entre as regras, os candidatos não poderão apresentar qualquer objeto ou documento durante o debate. As regras foram definidas pela TV Gazeta com as campanhas dos candidatos convidados.

A emissora também decidiu que os candidatos devem permanecer em seus lugares durante todo o programa. Os políticos podem receber advertência e, no caso de reincidência, podem ser convidados a se retirarem. A equipe de segurança pode ser acionada também.