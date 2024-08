Campos Neto parabeniza Galípolo pela indicação à presidência do BC

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, parabenizou o diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, pela indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para sucedê-lo no comando da instituição. O mandato do atual presidente do BC termina em dezembro deste ano.

O que aconteceu

Haddad anuncia Galípolo. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta quarta-feira (28), em Brasília. A nomeação de Galípolo, que já era cogitada há meses, ainda precisa ser confirmada pelo Senado.

Campos Neto destacou o trabalho conjunto com Galípolo. Segundo o atual presidente do BC, a convivência entre ambos foi harmônica e construtiva desde a chegada de Galípolo à diretoria de Política Monetária. Campos Neto desejou sucesso ao seu sucessor e reforçou que a transição de mandato ocorrerá de maneira suave, preservando a missão do Banco Central.

Nem Galípolo nem Haddad responderam a perguntas durante o anúncio. "Na mesma magnitude, [é] uma honra, um prazer e uma responsabilidade imensa ser indicado à presidência do Banco Central do Brasil pelo ministro Fernando Haddad e pelo presidente Lula. Estou muito contente", disse apenas, "em respeito ao processo, que ainda precisa passar pelo Senado".

Primeira indicação de Lula ficará no cargo até 2028. Galípolo é a primeira indicação de Lula para a diretoria da instituição em seu atual mandato. A presidência do BC será ocupada por Galípolo de 2025 a 2028, caso sua nomeação seja aprovada pelo Senado.

Nomeação de Galípolo precisa ser aprovada pelo Senado. Fernando Haddad, afirmou que o nome de Galípolo será encaminhado ao Senado ainda esta semana, mas a data da sabatina ainda não foi definida. Segundo o ministro, a eventual aprovação de Galípolo durante o "recesso branco" das campanhas eleitorais depende da disponibilidade dos senadores.

Gabriel Galípolo tem uma sólida carreira no setor público e privado. Economista formado pela PUC-SP, Galípolo tem 42 anos e já atuou como professor universitário, assessor econômico no governo de São Paulo e presidente do Banco Fator. Desde 2023, ocupa a diretoria de Política Monetária do BC, com uma trajetória de proximidade ao ministro Haddad e ao governo federal.

Críticas a Campos Neto

Campos Neto é frequentemente criticado por Lula. O presidente do BC foi indicado por Jair Bolsonaro e, em algumas situações, Lula chegou a dizer que Campos Neto tem viés políticos e, por isso, não poderia dirigir o Banco Central.

Campos Neto se envolveu inúmeras vezes com questões políticas. Além de ter sido visto em um grupo de ministros do governo de Jair Bolsonaro, Campos Neto foi votar em 2022 usando uma camiseta da seleção brasileira, símbolo associado aos eleitores do ex-presidente. Ele também é cotado como possível ministro da Fazenda de Tarcísio de Freitas (PR), governador de São Paulo, e potencial candidato da direita nas eleições de 2026.

Lula afirma que "as coisas vão voltar à normalidade" após saída de Campos Neto. Em entrevista concedida na semana passada, o presidente evidenciou a pressa no interesse de alterar o comandante do BC. "O presidente do Banco Central é um adversário político, ideológico e adversário do modelo de governança que nós fazemos", disse.