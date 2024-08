Bolsas de NY fecham em queda com expectativa sobre balanço da Nvidia

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta quarta-feira, 28, com as expectativas sobre o balanço da Nvidia, previsto para depois do fechamento. Os dados financeiros da empresa de tecnologia que desenvolve soluções de inteligência artificial para diversos setores serão analisados com lupa pelos investidores em busca de evidências sobre o dinamismo do segmento.

A cautela nos negócios também precede a divulgação do índice de preços dos gastos com consumo pessoal (índice de preços PCE), na sexta-feira.

O índice Dow Jones caiu 0,39%, aos 41.091,42 pontos, após fechamento em patamar recorde de os 41.250,50 pontos na sessão anterior. O S&P 500 teve baixa de 0,60%, aos 5.592,20 pontos e o Nasdaq fechou com recuo de 1,12%, aos 17.556,03 pontos.

As expectativas são altas para o resultado da Nvidia, com Wall Street prevendo que a receita e o lucro da empresa mais que dobraram no segundo trimestre em relação ao ano anterior. Os investidores olharão para os dados como um indicador da força mais ampla da demanda relacionada à IA, que impulsionou os mercados para cima durante boa parte deste ano.

Os traders estão se posicionando para grandes movimentos nas ações após os resultados. As ações da Nvidia cederam 2,10%, após alternar alta e queda nas sessões anteriores.

Todos os números dos resultados corporativos da Nvidia e as perspectivas futuras da empresa terão que ser "fantásticos" para impulsionar os preços das ações para novos recordes, avalia o analista sênior Swissquote, Ipek Ozkardeskaya, em nota. Enquanto isso, a gestora Navellier escreve que o grande termômetro do desempenho da companhia será o guidance para entregas e encomendas de GPUs Blackwell nos próximos trimestres.

A Salesforce caiu 2,01%, também no aguardo dos resultados após o fechamento. Entre as outras titãs de tecnologia, a Apple cedeu 0,80% e a Microsoft perdeu 0,78%.

A Super Micro derreteu 19,02% após a companhia alertar que pode atrasar a apresentação de balanço anual.

*Com informações da Dow Jones Newswires