Atlético de Madrid fica no 0 a 0 em casa com o Espanyol

O Atlético de Madrid ficou só no empate em 0 a 0 no estádio Metropolitano com o recém-promovido Espanyol, que vinha de duas derrotas nos dois jogos anteriores, nesta quarta-feira (28), pela terceira rodada da espanhola LaLiga.

Sem Antoine Griezmann desde o início - embora o astro francês tenha entrado em campo após o intervalo - mas com os novos reforços Julián Álvarez e Alexander Sorloth, os jogadores comandados por Diego Simeone tiveram as melhores oportunidades, mas não conseguiram transformar em gols a sua superioridade no gramado.

O 'Atleti', que teve dois gols do meia espanhol Rodrigo Riquelme anulados por impedimento, é agora o quarto colocado da tabela com cinco pontos (uma vitória e dois empates), quatro atrás do líder Barcelona, dois atrás do Villarreal (2º) e um do Celta de Vigo (3º).

"Vamos ficar com as coisas positivas, que foram muitas. Foram 30 minutos no início do jogo onde a equipe gerou situações com um jogo muito bom diante de uma defesa que jogou muito fechada, muito ordenada, mas mesmo assim tivemos quatro ou cinco chances de marcar", disse o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone.

"Precisamos melhorar em termos de contundência", reconheceu 'El Cholo', cuja equipe também sofreu aproximações perigosas à baliza de Jan Oblak em tentativas de Javi Puado (33') e do atacante marroquino Walid Cheddira (70').

- Athletic Bilbao afunda Valencia -

Horas antes, em San Mamés, o Athletic Bilbao derrotou o Valencia com um gol de cabeça de Beñat Prados quase no intervalo (45'), após um cruzamento do capitão Óscar de Marcos.

Essa foi a terceira derrota em três jogos do Valencia, comandado pelo técnico Rubén Baraja.

Já os bascos, quintos na última edição do campeonato espanhol, ocupam provisoriamente a oitava posição na tabela com quatro pontos.

Também nesta quarta-feira, o Alavés venceu o dérbi basco contra a Real Sociedad por 2 a 1, depois de jogar durante uma hora com um homem a mais devido à expulsão de Mikel Oyarzabal.

Apesar disso, foram os locais que abriram o placar com um gol de Brais Mendes (32'), antes de Asier Villalibre, de pênalti, e Toni Martínez marcarem os gols da virada do Alavés.

O Valladolid ficou no empate em casa (0-0) com o Leganés.

Girona-Osasuna e Las Palmas-Real Madrid encerram a terceira rodada nesta quinta-feira.

--- Jogos da 3ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Segunda-feira:

Villarreal - Celta Vigo 4 - 3

- Terça-feira:

Mallorca - Sevilla 0 - 0

Rayo Vallecano - Barcelona 1 - 2

- Quarta-feira:

Valladolid - Leganés 0 - 0

Athletic Bilbao - Valencia 1 - 0

Real Sociedad - Alavés 1 - 2

Atlético de Madrid - Espanyol 0 - 0

- Quinta-feira:

(14h00) Girona - Osasuna

(16h30) Las Palmas - Real Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 9 3 3 0 0 6 3 3

2. Villarreal 7 3 2 1 0 8 6 2

3. Celta Vigo 6 3 2 0 1 8 6 2

4. Atlético de Madrid 5 3 1 2 0 5 2 3

5. Leganés 5 3 1 2 0 3 2 1

6. Real Madrid 4 2 1 1 0 4 1 3

7. Osasuna 4 2 1 1 0 2 1 1

8. Athletic Bilbao 4 3 1 1 1 3 3 0

. Alavés 4 3 1 1 1 3 3 0

. Rayo Vallecano 4 3 1 1 1 3 3 0

11. Valladolid 4 3 1 1 1 1 3 -2

12. Real Sociedad 3 3 1 0 2 3 4 -1

13. Getafe 2 2 0 2 0 1 1 0

14. Betis 2 2 0 2 0 1 1 0

15. Sevilla 2 3 0 2 1 3 4 -1

16. Mallorca 2 3 0 2 1 1 2 -1

17. Las Palmas 1 2 0 1 1 3 4 -1

18. Espanyol 1 3 0 1 2 0 2 -2

19. Girona 1 2 0 1 1 1 4 -3

20. Valencia 0 3 0 0 3 2 6 -4

© Agence France-Presse