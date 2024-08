Andrea Guimarães, produtora de festas dos famosos: 'Sempre soube meu lugar'

Uma ligação telefônica mudou radicalmente a carreira de Andrea Guimarães. Convidada do Divã de CNPJ desta semana, a produtora de festas diz que passou a ser procurada por diversas celebridades depois de ser convidada para fazer a festa de quatro anos de Sasha Meneghel, no Hopi Hari, em 2002. Na época, o convite foi feito pela própria Xuxa.

Mas como a 'Rainha dos Baixinhos' chegou até Andrea? "Foi Deus, literalmente. Ela não me conhecia e não sabia quem tinha passado meu contato. Eu pensei que fosse piada, desliguei, e depois ela ligou de novo", contou.

Lembro como se fosse hoje que, na festa, ela [a Xuxa] desceu do helicóptero, cumprimentou todo mundo, me cumprimentou e chamou o fotógrafo da [revista] 'Caras' e falou assim 'João, tira foto dessa moça aqui, que eu quero que o Brasil inteiro conheça o nome dela', ali foi uma mudança de chave espiritual na minha vida. Andrea Guimarães

"Não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, de fé, porque eu estava com meu nome sujo, em uma situação financeira muito difícil e, em dois anos e meio, estava na minha casa, com saúde, com os meus filhos, com meu nome limpo e o Brasil inteiro já conhecia o meu nome", disse Andrea.

Além de Sasha, a empresária já fez festas para Hebe Camargo, Virginia Fonseca, Ivete Sangalo e até Beyoncé. Conhecida por criar cenários de acordo com o tema de cada cliente, ela afirma que revolucionou o mercado de festas infantis, substituindo os tradicionais elementos como balas de coco por cenários cinematográficos e imersivos.

Andrea relembrou que, pouco depois da festa de Sasha, foi convidada a ter um quadro fixo sobre decoração no programa da apresentadora Claudete Troiano, na Record, onde ficou por dez anos: "No programa, consegui adquirir um público de rua muito legal, de quem realmente assistia à TV aberta".

Com a ascensão das redes sociais, a empresária viu sua clientela expandir ainda mais, principalmente entre as celebridades. O segredo para fidelizar clientes, segundo ela, foi criar vínculos de amizade, sem perder o profissionalismo.

"Não queria que o cliente fizesse só uma festa e fosse embora, queria criar uma história minha diretamente com o cliente, então eu tinha um approach completamente diferente. Eu conversava sobre amenidades, a gente tomava café e depois de meia hora a gente falava do projeto. Eu deixava o cliente à vontade", afirmou.

Como manter o profissionalismo mesmo sendo próxima das estrelas? Para a empresária, o segredo é não misturar os dois universos: "Hoje, eu tenho uma intimidade [com os meus clientes] que eu trouxe ao longo dos anos, porque você entra na intimidade do teu cliente, já que é um momento muito importante da vida dele, seja festa de um ano, de 15 anos, seja um casamento, um corporativo"

Ao meu ver hoje, como profissional, o grande diferencial na minha vida foi o relacionamento com os clientes. Tenho uma fidelização dentro dessa mídia de celebridades porque eu sempre soube o meu lugar (...) Sou amiga de muitos deles, mas eu nunca misturei as coisas. Andrea Guimarães

Assista o Divã de CNPJ completo no Canal UOL:

O videocast é exibido toda segunda-feira, às 18h30, no Canal UOL e no YouTube do UOL. A versão em áudio do programa também fica disponível nas plataformas de podcast. O programa completo com Cleusa Maria, da Sodiê, já está disponível no YouTube do UOL: