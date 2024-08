'Adeus, X': Ameaça de Moraes de suspender rede social no Brasil gera memes

A ameaça feita pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), de suspender a plataforma X (antigo Twitter) no Brasil, gerou vários memes nas redes sociais na noite desta quarta-feira (28).

O que aconteceu

Moraes estabeleceu o prazo de 24 horas para resposta de Elon Musk. O magistrado quer que o bilionário e dono do X aponte um representante no Brasil, caso contrário, irá suspender a rede social no país. O tribunal usou a própria plataforma para publicar a intimação.

O Marco Civil da Internet exige que as empresas tenham um representante legal no país. Iniciativa do ministro ocorre em meio às eleições municipais, nas quais várias campanhas utilizam a rede X para fazer suas divulgações.

Intimação repercutiu entre os usuários da rede social. "O Twitter morreu", "Adeus, X", "Tchau Twitter" e "Se o Twitter acabar" foram quatro dos assuntos mais comentados na plataforma, alguns acompanhados de memes e montagens bem-humoradas. Musk não havia respondido à mensagem do STF, nas redes sociais, até a publicação deste texto.

Adeus Twitter/ O TWITTER MORREU



Se o twitter acabar onde vamos fazer memes com o mundo todo e saber as fofocas do mundo do entretenimento em primeira mão? pic.twitter.com/lo7yUIOvEb -- TuitaWill III (@TuuitaWill) August 29, 2024

O Twitter morreu nada, harry potter ainda vai salvar a gente.



Adeus Twitter pic.twitter.com/2FOQr5QMNu -- Nike Boy (@YanzinhOficial) August 29, 2024

O TWITTER VAI ACABAR, E UMA CRUEL REALIDADE ME ESPERA pic.twitter.com/Ehu4VJs3Kx -- Promoções do Perigo (@Perigodaspromo) August 29, 2024

se o twitter acabar toda a população que cresceu nesse site vai ficar desabrigada pelos cantos da internet pic.twitter.com/wsJG0mwCTR -- paiva (@paiva) August 29, 2024