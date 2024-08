Grandona e 'superpotente': air fryer Philips Walita está com 35% OFF

O Guia de Compras UOL encontrou uma boa oportunidade para quem está em busca da air fryer própria. O modelo Série 3.000 (HD9206/91), da Philips Walita, está com 35% de desconto na Amazon, de R$ 799 por R$ 518,79.

Se você quer saber se esse modelo é adequado para a sua casa, conheça adiante as principais características do produto informadas pela marca. Também mostramos a seguir opiniões de quem já usou essa air fryer e alguns pontos de atenção indicados por consumidores.

O que diz a Philips Walita sobre essa air fryer?

Tem a tecnologia "Rapid Air", em formato de estrela, no fundo do cesto, que permite que os alimentos sejam preparados de maneira uniforme

Promete ser até duas vezes mais silenciosa e cozinhar 18% mais rápido do que a concorrência

Capacidade de 6,2 litros, prepara refeições para até cinco pessoas

Cesto quadrado e com revestimento antiaderente

Possui sete funções pré-definidas para cozinhar

Timer de até 30 minutos

Display analógico (não é digital)

Ajuste de temperatura de 80º a 200º C

Desligamento automático

Potência de 2.000 W

As peças são removíveis e podem ser levadas à máquina de lavar

O que diz quem comprou

Na Amazon, são 172 avaliações registradas por consumidores. A nota média é de 4,5 estrelas (do total de cinco). Confira a seguir algumas dessas opiniões:

Superpotente, silenciosa e com ótima capacidade. Escolhi Philips Walita porque foi a que mais teve avaliações positivas em relação à durabilidade do teflon e do aparelho em si. Já tive uma da Mondial que estragou super-rápido, então não quis arriscar nessa marca de novo. Estou supersatisfeita com minha compra e espero que ela dure muito. Achei que tem um ótimo custo-benefício. Neusa

Muito espaçosa e silenciosa. Consigo fazer grandes receitas, de forma rápida, segura e incrivelmente silenciosa. Quase não dá para perceber que está ligada. Lucas Broch

Silenciosa, potente, perfeita e grande. Super-recomendo. Samara Gomes de Almeida

Pontos de atenção

Por outro lado, há consumidores que reclamam de defeitos no produto, como na trava e o no cabo do cesto.

A caixa não é de seis litros e a gaveta tem uma trava que não segura a parte debaixo. Cai muito fácil, horrível de manusear. Arrependido demais da compra. Solicitei devolução. Bernardo



A trava do cesto não é segura. Solicitei a troca, pois pode ser um defeito na unidade que recebi. Tive o modelo branco e nunca aconteceu isso. Claudio David dos Reis Vila Flor

Desprendeu o cabo da cesta em dois dias de uso. Vinte dias para consertar na assistência técnica. Me decepcionou. Fabio Battistella

