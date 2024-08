Afegãs lançam protesto em redes sociais contra lei talibã que proíbe mulheres de falar em público

Dezenas de mulheres afegãs participam de um movimento de protesto online contra uma nova lei decretada pelo governo talibã que as proíbe de falar ou cantar em público. Elas publicam vídeos em redes sociais onde cantam mostrando partes do rosto ou cobertas com véu.

O governo talibã anunciou na semana passada a promulgação, no final de julho, de uma lei para "promover a virtude e prevenir o vício", de acordo com a Sharia (lei islâmica). Esta lei contém 35 artigos com uma série de obrigações, principalmente de vestuário, e proibições para as mulheres, incluindo a de cantar ou recitar poesia em público.

Em resposta, as mulheres afegãs dentro e fora do seu país publicaram vídeos delas mesmas cantando nas redes sociais, com legendas como "a minha voz não é proibida" e "não ao Talibã".

Em um dos vídeos de procedência desconhecida, mas que poderia ter sido filmado no próprio Afeganistão, uma mulher canta vestida de preto da cabeça aos pés, com um longo véu cobrindo o rosto.

Afghan women keep singing loud and proud. Despite the Taliban's draconian laws forcing them to stay silent in public, they're posting videos of themselves singing.

pic.twitter.com/o6ZNLoLg8i ? Habib Khan (@HabibKhanT) August 28, 2024

"Você me silenciou por muitos anos", diz ela, "você me prendeu em minha casa pelo único crime de ser mulher".

Zala Zazai, uma ex-policial que mora na Polônia, compartilhou um vídeo dela mesma cantando uma música de Aryana Sayeed, uma conhecida artista afegã, sobre a resiliência das mulheres do país.

As restrições impostas às mulheres no Afeganistão são "inaceitáveis", disse ela à AFP. "As afegãs finalmente compreenderam que os misóginos não podem mais negar os nossos direitos humanos em nome da religião e da cultura. Nossas vozes que pedem nossos direitos não serão jamais caladas", acrescenta.

Grupos de ativistas publicaram vídeos nos quais são vistas com os punhos erguidos ou rasgando fotos do líder supremo dos talibãs, o emir Hibatullah Akhundzada, que governa o Afeganistão por decreto desde seu reduto na cidade de Kandahar, no sul do país.

"A voz de uma mulher é a voz da justiça", canta um grupo de ativistas em outro vídeo.

"A voz da mulher é a sua identidade, não algo que deve ser escondido", canta em um vídeo publicado no X, uma jovem que se identifica com o nome de Taiba Sulaimani, enquanto ajusta o véu em frente a um espelho.

Voz de mulheres não pode ser ouvida fora de casa

A nova lei estipula que as mulheres afegãs não podem permitir que o som de suas vozes se estenda além das paredes de suas casas.

"Quando uma mulher adulta precisa sair de casa por necessidade, ela é obrigada a cobrir o rosto, o corpo e a voz", prevê a lei, usando o termo da lei islâmica "'awra" que designa as partes do corpo humano que devem ser escondidas.

Para o principal porta-voz do governo talibã, Zabihullah Mujahid, as críticas à medida revelam "arrogância" e uma má compreensão da sharia.

Na terça-feira (27), a ONU pediu a revogação da lei, chamando-a de "totalmente intolerável".

Isto "reforça políticas que apagam completamente a presença das mulheres no espaço público, reduzindo suas vozes ao silêncio e privando-as da sua autonomia individual, tentando assim reduzi-las ao estado de sombras sem rosto e sem voz", disse a porta-voz do Alto comissariado da ONU para os Direitos Humanos, Ravina Shamdasani.

Organizações de direitos humanos também expressaram preocupações sobre a lei, cujos termos já estão em vigor informalmente desde que os talibãs tomaram o poder em agosto de 2021.

As autoridades talibãs, por seu lado, afirmaram na segunda-feira (26) que a nova lei seria aplicada "com moderação".

As mulheres foram as primeiras a sofrer as restrições impostas pelo novo governo afegão, principalmente em termos de acesso à educação, aos espaços públicos e a determinados empregos, que a ONU descreveu como "apartheid sexual".

Os afegãos estão proibidos de olhar pessoas do sexo oposto que não sejam parentes próximos e os motoristas de táxi estão proibidos de transportar mulheres viajando sem um "mahram" (acompanhante, um parente do sexo masculino).

(Com AFP)