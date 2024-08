Wenceslau Braz (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Wenceslau Braz (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Wenceslau Braz (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Ademir Vilas Boas - 40234 - PSB - Aguardando Julgamento

Ademirzinho - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Adriana Ferreira - 44773 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Adriana Lima - 77222 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Adriano Teixeira - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Afrisio Teixeira - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Aline Nazareth - 10680 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Aline Silva - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Alisson Viola - 77000 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

André do Jornal - 12333 - PDT - Aguardando Julgamento

Andreia da Silva - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Beleza do Motocross - 55987 - PSD - Aguardando Julgamento

Bruna Lessa Fidelis - 30823 - NOVO - Aguardando Julgamento

Cal Pedreiro - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Celia Brecailo - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Clarice da Silva - 12045 - PDT - Aguardando Julgamento

Cristiano Segurança - 12777 - PDT - Aguardando Julgamento

Cristina Martins - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Dani Marcelino - 23123 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Davi Mecânico - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Dorca - 15688 - MDB - Aguardando Julgamento

Dr Ricardo - 28028 - PRTB - Aguardando Julgamento

Dra Denise - 40040 - PSB - Aguardando Julgamento

Duda - 28023 - PRTB - Aguardando Julgamento

Edinho Chapéu Preto - 12027 - PDT - Aguardando Julgamento

Edivaldo Frandini Gordinho - 22024 - PL - Aguardando Julgamento

Edmar do Tiao Bar - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Eliseu Teixeira - 22007 - PL - Aguardando Julgamento

Enfermeira Viviane - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ezequiel Silva da Rádio - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Fabio Pereira - 30666 - NOVO - Aguardando Julgamento

Fatinha do Salgado - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Fernando Paraíba - 30223 - NOVO - Aguardando Julgamento

Fran Eletro Cleber - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Francisca - 77333 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Gabriel Fernando da Silva - 13222 - PT - Aguardando Julgamento

Galo - 28800 - PRTB - Aguardando Julgamento

Geralda - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Geremias Piu - 55122 - PSD - Aguardando Julgamento

Gezualdo - 28456 - PRTB - Aguardando Julgamento

Gila - 28500 - PRTB - Aguardando Julgamento

Giovane Claudino Parceiro - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Gleyce Suelen - 23456 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Ivan Barboza - 12789 - PDT - Aguardando Julgamento

Jairão - 30030 - NOVO - Aguardando Julgamento

Janete do Rg - 15333 - MDB - Aguardando Julgamento

Jessika Stefaniack - 77369 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

João Bonitinho - 40267 - PSB - Aguardando Julgamento

João Marcio - 28007 - PRTB - Aguardando Julgamento

Joao Palito - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

João Paulo - 77789 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

João Rosa - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Joaquim Botao - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Jorgiana Juraski - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Jorginho Sabater - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Josemar Furini - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Julie - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Júnior Henrique - 30789 - NOVO - Aguardando Julgamento

Jurandir do Bar - 12012 - PDT - Aguardando Julgamento

Khaufinho - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Ki Suco - 28000 - PRTB - Aguardando Julgamento

Laluxa - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Lambari - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Leonardo Carvalho - 77077 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Leoni Nagata - 22122 - PL - Aguardando Julgamento

Luiz Fernando - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Luzia da Vila Rural - 30123 - NOVO - Aguardando Julgamento

Maik Orsac - 30000 - NOVO - Aguardando Julgamento

Marcia - 30022 - NOVO - Aguardando Julgamento

Marcinho Moto Taxi - 13444 - PT - Aguardando Julgamento

Marcio de Oliveira - 45456 - PSDB - Aguardando Julgamento

Margarete Gouveia - 28128 - PRTB - Aguardando Julgamento

Maria Fernanda - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Marina Cantora - 28700 - PRTB - Aguardando Julgamento

Mario Cabeludo - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Mateuzão - 23023 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Mauro da Circular - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Meloso - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

MIMI Videira - 44566 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Nabil da Saude - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Nei Luiz - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Neiva Camargo - 22100 - PL - Aguardando Julgamento

Ney Vieira - 23789 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Nivaldo - 77456 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Pastor José Carlos - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Pastor Reinaldo Miguel - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Paulo Leonar - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Paulo Vale - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Pedro Pertilak - 40012 - PSB - Aguardando Julgamento

Polakinho da Cultura - 30440 - NOVO - Aguardando Julgamento

Professor Pena - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

Professor Txay - 10456 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Reinaldo Mecanico - 44888 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Roberto Rodacki - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Robilton Karate - 28288 - PRTB - Aguardando Julgamento

Robson da Saude - 44678 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Rodrigo Agropet - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Rose Andraus - 45789 - PSDB - Aguardando Julgamento

Ruan Mesquita - 44567 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Sandra da Saude - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Silva - 30232 - NOVO - Aguardando Julgamento

Sol - 40167 - PSB - Aguardando Julgamento

Tiago do Bar - 10345 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Tiãozinho da Farturinha - 55125 - PSD - Aguardando Julgamento

Tigrão - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Tio Rick - 40999 - PSB - Aguardando Julgamento

Valdeci Pintor - 13131 - PT - Aguardando Julgamento

Valdecir - 13253 - PT - Aguardando Julgamento

Valdecy Waguinho Som - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Vanderlei de Camargo - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Veiga - 15567 - MDB - Aguardando Julgamento

Vera do Papelão - 10777 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Vera do Por do Sol - 55567 - PSD - Aguardando Julgamento

Waldir Silva - 77153 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Wanderlei - 13375 - PT - Aguardando Julgamento

Yvana Bronqueti - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Zezao do Patio - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

