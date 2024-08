União da Vitória (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

União da Vitória (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

União da Vitória (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adans Elias - 35111 - PMB - Aguardando Julgamento

Adão Motoboy - 30444 - NOVO - Aguardando Julgamento

Adriana de Fátima - 35112 - PMB - Aguardando Julgamento

Adriana Grega - 35444 - PMB - Aguardando Julgamento

Alde Taxista - 27888 - DC - Aguardando Julgamento

Alemao da Agropecuaria - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

Alemao do Porto - 22220 - PL - Aguardando Julgamento

Alessandro Teixeira Sapo - 25333 - PRD - Aguardando Julgamento

Alex Anastácio - 10456 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Alex Gonçalves - 25977 - PRD - Aguardando Julgamento

Alexandre Anani Boy - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

Aline de Souza - 11155 - PP - Aguardando Julgamento

Aline Stempin - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Altair O Iguacuano - 15600 - MDB - Aguardando Julgamento

Ana Martins - 25187 - PRD - Aguardando Julgamento

Anderson da Locadora do Rocio - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Anderson Maia - 35456 - PMB - Aguardando Julgamento

Anderson Souza - 10421 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

André Henik - 27456 - DC - Aguardando Julgamento

Andreia do Joy Park - 40040 - PSB - Aguardando Julgamento

Angela Pohl - 12112 - PDT - Aguardando Julgamento

Antonio Adriano - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Aparecida Pacheco - 12655 - PDT - Aguardando Julgamento

Artibano Nhoatto - 27277 - DC - Aguardando Julgamento

Azambuja - 40400 - PSB - Aguardando Julgamento

Barbosa Barbosao - 40580 - PSB - Aguardando Julgamento

Bel D Paula - 12777 - PDT - Aguardando Julgamento

Borjão - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Borracha - 22603 - PL - Aguardando Julgamento

Bruna Beckers - 35999 - PMB - Aguardando Julgamento

Bruna Roveda - 20024 - PODE - Aguardando Julgamento

Bugre do Banhado - 12012 - PDT - Aguardando Julgamento

Carlito do Amaral Junior - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Carlos da Catec Antenas - 45333 - PSDB - Aguardando Julgamento

Carlos Topolski - Carlão - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Carol Bordignon - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Celina Moretti - 27789 - DC - Aguardando Julgamento

Celson Brzozowski - 12900 - PDT - Aguardando Julgamento

Cesar Empinotti - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Clau - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Claudir Mendes - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Cledio Machado - 45111 - PSDB - Aguardando Julgamento

Cléo da Assistência - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Cleomar - 35333 - PMB - Aguardando Julgamento

Cleu Correia - 27222 - DC - Aguardando Julgamento

Clodoaldo Goetz - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Consuelo Padilha - 45999 - PSDB - Aguardando Julgamento

Cortellini - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Cris da Limeira - 55791 - PSD - Aguardando Julgamento

Cristiano da Agrocorrea - 15400 - MDB - Aguardando Julgamento

Dagoberto - 25261 - PRD - Aguardando Julgamento

Daniel Rocha - 35222 - PMB - Aguardando Julgamento

Daniel Taxista - 35100 - PMB - Aguardando Julgamento

Daniele Cordova - 30123 - NOVO - Aguardando Julgamento

Danuza - 22500 - PL - Aguardando Julgamento

Davi Alves - 40022 - PSB - Aguardando Julgamento

Dennys Japa - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Dileta Bordignon - 45161 - PSDB - Aguardando Julgamento

Dr Juliano - 11233 - PP - Aguardando Julgamento

Edgar Prestes - 40999 - PSB - Aguardando Julgamento

Edilson Berthier - 55321 - PSD - Aguardando Julgamento

Edoir de Lima - 15553 - MDB - Aguardando Julgamento

Edson Samir Modelo - 55999 - PSD - Aguardando Julgamento

Edsonara de Souza - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Elio Moreira - 55800 - PSD - Aguardando Julgamento

Eliseu Hrycyk - 15115 - MDB - Aguardando Julgamento

Elisson Becker - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Emerson Nepounuceno - 15132 - MDB - Aguardando Julgamento

Enfermeira Andréa - 27321 - DC - Aguardando Julgamento

Engenheiro Samoel Salles - 25777 - PRD - Aguardando Julgamento

Enzo Elber - 44400 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Fabiano - 13777 - PT - Aguardando Julgamento

Fabio Saidera - 40666 - PSB - Aguardando Julgamento

Fernanda Moser - 25234 - PRD - Aguardando Julgamento

Flávião Mecânico - 30300 - NOVO - Aguardando Julgamento

Flavio Conhecido Como Anão - 10999 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Florencio - 13131 - PT - Aguardando Julgamento

Gerusa Iwanko - 55456 - PSD - Aguardando Julgamento

Gilberto Mello Betinho - 25191 - PRD - Aguardando Julgamento

Gilmar Pogogelski - 25345 - PRD - Aguardando Julgamento

Gilmara Ferreira Cavalheiro - 15314 - MDB - Aguardando Julgamento

Godoy - 27123 - DC - Aguardando Julgamento

Goreti Thomal - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Grilo do Chácara Park - 35888 - PMB - Aguardando Julgamento

Guga Protetora - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Guibson - 30111 - NOVO - Aguardando Julgamento

Haristo Rasera - 43222 - PV - Aguardando Julgamento

Ilse Boabaede - 43444 - PV - Aguardando Julgamento

India - 12420 - PDT - Aguardando Julgamento

Inês Massas Diems - 27030 - DC - Aguardando Julgamento

Isabeli Arnold - 30555 - NOVO - Aguardando Julgamento

Ivanilda - 11345 - PP - Aguardando Julgamento

Iza Kurten - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

Jair Ireno - 10010 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Joao da Foto Aerea - 25555 - PRD - Aguardando Julgamento

Joao Sonalio - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Joarez Tica - 27333 - DC - Aguardando Julgamento

Joel das Neves - 15088 - MDB - Aguardando Julgamento

Joel de Oliveira - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Jorge da Lan House - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Juliano - 55813 - PSD - Aguardando Julgamento

Juliano do Mercado - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Juvencinho - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Kelly da Saúde - 11711 - PP - Aguardando Julgamento

Kmita - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Lais Defesa Animal - 12656 - PDT - Aguardando Julgamento

Leandro Peppes - 13273 - PT - Aguardando Julgamento

Lino Lanches - 10600 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Locutora Jessica Oliveira - 40094 - PSB - Aguardando Julgamento

Lu Ana Silva - 13617 - PT - Aguardando Julgamento

Luci Nega - 40888 - PSB - Aguardando Julgamento

Lucia Lemes da Silva - 20555 - PODE - Aguardando Julgamento

Luiz da Rosa Farias - 25025 - PRD - Aguardando Julgamento

Maicon Lima - 35555 - PMB - Aguardando Julgamento

Marcao Eletricista - 43555 - PV - Aguardando Julgamento

Marcelo Leão - 11127 - PP - Aguardando Julgamento

Marcio Prosniak - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Marco da Camafeus - 22800 - PL - Aguardando Julgamento

Marcos Moreira - 22888 - PL - Aguardando Julgamento

Marcos Uber - 30333 - NOVO - Aguardando Julgamento

Margaret Cechin - 10717 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Maria Tereza Tere - 25256 - PRD - Aguardando Julgamento

Marilda Machnicki - 55088 - PSD - Aguardando Julgamento

Maristela Loth - 22520 - PL - Aguardando Julgamento

Mauricio Marques - 12111 - PDT - Aguardando Julgamento

Messias e Coletivo do Lula - 13400 - PT - Aguardando Julgamento

Miro Valdomiro Rayzer - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Moises Viana - 22015 - PL - Aguardando Julgamento

Nego - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Nei Base - 44321 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Nice do Bela Vista - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Nino Roveda - 27000 - DC - Aguardando Julgamento

Noeli Telles - 25123 - PRD - Aguardando Julgamento

Pastor João Ribeiro - 27022 - DC - Aguardando Julgamento

Pastor Rodolfo - 27999 - DC - Aguardando Julgamento

Pastor Roque - 25542 - PRD - Aguardando Julgamento

Pastora Josi - 27777 - DC - Aguardando Julgamento

Patricia Faria - 44888 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Paula Dolinny - 10049 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Pequeno da Caixa - 35000 - PMB - Aguardando Julgamento

Pica Pau - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Pires Filho - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Policial Paula Andressa - 27007 - DC - Aguardando Julgamento

Porvinha - 20500 - PODE - Aguardando Julgamento

Prof Roseli Vergopolan - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Prof Sandra - 35777 - PMB - Aguardando Julgamento

Professor Carlos Bueno - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Professor Celso - 12333 - PDT - Aguardando Julgamento

Professor Cordovan Neto - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Professor Ernani Bortolini - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Professor Jose Gilso - DIDI - 44500 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Professor Marcio - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Professor Tide Karioca - 12999 - PDT - Aguardando Julgamento

Professora Ana Pires - 11888 - PP - Aguardando Julgamento

Professora Maria Rodrigues - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Regiana Rocha - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Ricardo Sass - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Romilda Cruz - 15955 - MDB - Aguardando Julgamento

Rony Engel - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Rose - 15489 - MDB - Aguardando Julgamento

Sabiá - 43562 - PV - Aguardando Julgamento

Saldanha - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Sandro Berlatto - 30000 - NOVO - Aguardando Julgamento

Sidnei Lorensini Sabão - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Sil de Lima - 30999 - NOVO - Aguardando Julgamento

Simone do Baú - 35123 - PMB - Aguardando Julgamento

Simone Melo Simoninha - 25137 - PRD - Aguardando Julgamento

Sionara Clivatti - 45888 - PSDB - Aguardando Julgamento

Soeli Guimaraes - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Steeh do X - 43333 - PV - Aguardando Julgamento

Thays Bieberbach - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Tichto Carneiro - 12712 - PDT - Aguardando Julgamento

Tico - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Timóteo Silveira - 35035 - PMB - Aguardando Julgamento

Trinta - 11030 - PP - Aguardando Julgamento

Valdecir Ratko - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Valdir Klak - 55008 - PSD - Aguardando Julgamento

Vando Martins - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Vera da Sfinge - 55012 - PSD - Aguardando Julgamento

Vera Jurck - 55100 - PSD - Aguardando Julgamento

Victor Emidio - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Vilmar Biga - 11133 - PP - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 28/08/2024, às 11h26.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.