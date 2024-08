Ubiratã (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Ubiratã (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Ubiratã (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adelina do Sabão - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Adora Mel - 35666 - PMB - Aguardando Julgamento

Afonso Martins - 25112 - PRD - Aguardando Julgamento

Alesandra Guimarães - 10800 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Alexandre Sales - 25123 - PRD - Aguardando Julgamento

Amelia Aranha - 25125 - PRD - Aguardando Julgamento

André Gabiroba - 15600 - MDB - Aguardando Julgamento

Andrea do Parque das Flores - 23200 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Angela do Nil - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Baduina - 13234 - PT - Aguardando Julgamento

Belão do Povo - 25500 - PRD - Aguardando Julgamento

Bermal - 35123 - PMB - Aguardando Julgamento

Borracha Pressao Total - 23222 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Bruna Rodrigues - 35022 - PMB - Aguardando Julgamento

Bugrão da Difusora - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Cabo Cleiton - 15190 - MDB - Aguardando Julgamento

Cely Gonçalves - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Chula - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Cidão do Lux - 55100 - PSD - Aguardando Julgamento

Circinho Goes - 13025 - PT - Aguardando Julgamento

Danieli Moraes - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

Dega - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Du Carmo - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Edmundo da Saúde - 11230 - PP - Aguardando Julgamento

Eduardo Encanador - 13007 - PT - Aguardando Julgamento

Elielson - 22357 - PL - Aguardando Julgamento

Elizabete Lucas - 35678 - PMB - Aguardando Julgamento

Emerson Geinho - 10140 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Enfermeiro Rafael da Saúde - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Ermenegildo Bufalo - 44234 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Fabiana Maia - 11288 - PP - Aguardando Julgamento

Fabiano Trivilin Diniz Advogad - 35555 - PMB - Aguardando Julgamento

Felipe Fogliatto - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Fio Lava Car - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Geraldo Majela - 11250 - PP - Aguardando Julgamento

Heitor do Gas - 23333 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Helena Segurança - 11588 - PP - Aguardando Julgamento

Isaias Rodrigues - 15100 - MDB - Aguardando Julgamento

Ivonete Senetra - 44100 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Izaac - 44640 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Jaiminho do Pt - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Jarley Rocha Tatuador - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Jhoni Bombeiro Comunitário - 55199 - PSD - Aguardando Julgamento

João Lebre - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Jorge Tozi da São João - 35035 - PMB - Aguardando Julgamento

Josi Molina - 15150 - MDB - Aguardando Julgamento

Julio Chagas - 25111 - PRD - Aguardando Julgamento

Katiane Adoroooo - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Keven Pomponete - 10190 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Leandro Chacal - 25100 - PRD - Aguardando Julgamento

Lidiane Colombani - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

Lu Dalecio - 11023 - PP - Aguardando Julgamento

Luiz Cunha - 55344 - PSD - Aguardando Julgamento

Luiz Fratucci - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Luiz Metalúrgico - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Malu Silva - 25333 - PRD - Aguardando Julgamento

Mamede Vasconcelos - 44680 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Manco Vila Esperança - 22722 - PL - Aguardando Julgamento

Márcia Japa - 44567 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Marcio Shoyo - 23100 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Maria do Salgado - 23211 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Maria Quiteria - 25200 - PRD - Aguardando Julgamento

Marlene da Reciclagem - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Michele do Lojão do Povo - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Milton da Tornearia - 10888 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Nardo - 13150 - PT - Aguardando Julgamento

Neti Nunes - 44345 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Orlando Will - 25000 - PRD - Aguardando Julgamento

Paliteiro do Povo - 10200 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Patricia da Yolanda - 23000 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Paulinho da Saúde - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Paulinho Encanador - 13130 - PT - Aguardando Julgamento

Paulo da Ambulância - 10100 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Prádo Junior - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Professora Adriane - 13113 - PT - Aguardando Julgamento

Professora Cintia - 55012 - PSD - Aguardando Julgamento

Professora Débora - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Professora Hilda Bueno - 35000 - PMB - Aguardando Julgamento

Professora Marly Monsocatto - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Quevedo - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Rogerio da Farmacia - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Sadi - 23150 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Sandro Paraguai - 13777 - PT - Aguardando Julgamento

Sargento Benedito - 35190 - PMB - Aguardando Julgamento

Sérgio Ueda - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Silvio da Campestre - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Tiago Mudanca - 13500 - PT - Aguardando Julgamento

Toninho do Povo Caga Fogo - 44122 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Valdecir Popular Polaco - 22122 - PL - Aguardando Julgamento

Vanessa da Saúde - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Vitão Domene - 22026 - PL - Aguardando Julgamento

Wilson da Ambulancia - 11220 - PP - Aguardando Julgamento

Ze de Morais - 23123 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Zé Pereira - 15030 - MDB - Aguardando Julgamento

Zelao - 23111 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Zicao - 23456 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Zureias Tapeceiro - 35222 - PMB - Aguardando Julgamento

Zyka Entregador - 35999 - PMB - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.