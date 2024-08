Toritama (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Toritama (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Toritama (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adriano do Esporte - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Alex Abdias - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Alexandre Lima - 70999 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Allesson Chagas - 13100 - PT - Aguardando Julgamento

Almíria Panda - 45645 - PSDB - Aguardando Julgamento

André Eletricista - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

Andréa da Saúde - 77111 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Ângelo Barros - 43000 - PV - Aguardando Julgamento

Araújo - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Arimateia - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Beto do Hospital - 77444 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Biguega - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Birino do São João - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Carioca - 43444 - PV - Aguardando Julgamento

Carlinha de Abimael - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Carlos da Saúde - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Carol Gonçalves - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Cássia Trajano - 77222 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Chapolin da Canaã - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Cleber Bebezão - 43433 - PV - Aguardando Julgamento

Daniel Pedro - 45111 - PSDB - Aguardando Julgamento

Derivaldo - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Diana Oliveira - 15444 - MDB - Aguardando Julgamento

Digerson - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Douglas Costa - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Doutor do São João - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Dr Fábio Florentino - 70333 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Dynho da Pousada - 45888 - PSDB - Aguardando Julgamento

Edijan - 45999 - PSDB - Aguardando Julgamento

Edinaelson do São João - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

Edneide do Borracheiro - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Eliane do São João - 11999 - PP - Aguardando Julgamento

Fabiana - 36334 - AGIR - Aguardando Julgamento

Fernanda de Loló - 22666 - PL - Aguardando Julgamento

Fofão - 43123 - PV - Aguardando Julgamento

Gaguinho - 77888 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Gerluce Enfermeira - 70111 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Gersonilda - 36110 - AGIR - Aguardando Julgamento

Gilberto - 36222 - AGIR - Aguardando Julgamento

Gilmara de Silvinha de Antão - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Gilson - 36111 - AGIR - Aguardando Julgamento

Gleidson do Bolsa - 77456 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Gordo do Virote - 70555 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Irmã Lindalva - 15115 - MDB - Aguardando Julgamento

Irmã Neide de Mauro - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Irmão Dinho da Pizzaria - 22888 - PL - Aguardando Julgamento

Irmão Ferreirinha - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Irmão Nego do Antão - 45333 - PSDB - Aguardando Julgamento

Irmão Pepeu - 43333 - PV - Aguardando Julgamento

Jessica - 36444 - AGIR - Aguardando Julgamento

Jessica Santos - 11511 - PP - Aguardando Julgamento

Jeziel - 11888 - PP - Aguardando Julgamento

Jota - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Jucielma de Zé do Relógio - 22377 - PL - Aguardando Julgamento

Júnior Freitas - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Kelli - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Kleiton de Biu da Venda - 11232 - PP - Aguardando Julgamento

Lala de Val Dedinho - 23456 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Leila de Nelson - 43777 - PV - Aguardando Julgamento

Lúcia de Fernando - 43456 - PV - Aguardando Julgamento

Lucy Tavares - 15234 - MDB - Aguardando Julgamento

Marcos Serafim - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Mariana de Romerinho - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Marli Enfermeira - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Matheus Santana - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Mava - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Mazzarope - 36123 - AGIR - Aguardando Julgamento

Mendes Carreteiro - 77100 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Mery das Sobrancelhas - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Missionária Islayne - 77555 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Missionária Lúcia - 70888 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Monge Cabeludo - 77333 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Morica - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Natan do Povo - 15888 - MDB - Aguardando Julgamento

Neném da Saúde - 15999 - MDB - Aguardando Julgamento

Palhaço Som - 45444 - PSDB - Aguardando Julgamento

Paulo Santos da Causa Animal - 22115 - PL - Aguardando Julgamento

Paulo Tavares - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Pepeu Nega Maluca - 45100 - PSDB - Aguardando Julgamento

Professor Elisangelo - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Professora Laudilene - 15333 - MDB - Aguardando Julgamento

Ricardo - 36555 - AGIR - Aguardando Julgamento

Rizomar - 11015 - PP - Aguardando Julgamento

Rossana do Sindicato - 45777 - PSDB - Aguardando Julgamento

Sandro do Lixado - 43555 - PV - Aguardando Julgamento

Shaolin - 36100 - AGIR - Aguardando Julgamento

Soninho da Rua 4 - 70234 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Tania - 36333 - AGIR - Aguardando Julgamento

Valmir da Saúde - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

Vando de Loló da Saúde - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Wanderleia Vaqueira - 70222 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Wedja do Posto - 43208 - PV - Aguardando Julgamento

Wellygton - 36000 - AGIR - Aguardando Julgamento

Yeda Andrade - 13131 - PT - Aguardando Julgamento

Zé Lopes - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Ze Muela - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Zé Neto da Saude - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Zuryky - 11456 - PP - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 28/08/2024, às 11h26.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

